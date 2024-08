Espiel 'adopta' al histórico Puente Mocarra para que su rehabilitación se haga realidad

El Pleno del Ayuntamiento de Espiel aprobó a comienzos de este verano la inclusión en su Inventario Municipal de Bienes y Derechos del histórico Puente Mocarra, que se erige sobre el arroyo de Los Molinos y que formaba parte de una vía pecuaria que era utilizada por los ganados trashumantes de la Mesta entre Extremadura y Córdoba. La titularidad de este elemento patrimonial era desconocida y, sin pertenecer a ningún particular ni estar adscrito a ninguna administración, este era uno de los puntos que impedía las actuaciones sobre el puente para rehabilitarlo. Ahora, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia este verano y sin recibir alegaciones en contra, el expediente tramitado por el Ayuntamiento espeleño servirá para adoptar y hacer suyo al Puente Mocarra y que, así, se pueda ejecutar el proyecto de rehabilitación que prepara la Diputación Provincial.

Desde el año 2021, vecinos de Espiel vienen reclamando la rehabilitación y protección de este histórico puente. Después de un ir y venir de preguntas a distintas administraciones en estos años, el proyecto para rehabilitar el puente Mocarra va a ver, al fin, la luz. Por un lado, la redacción del proyecto para su rehabilitación se encuentra en la recta final por parte de la Diputación de Córdoba, que se ha comprometido a llevar a cabo una actuación para preservar y restaurar este elemento patrimonial.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Espiel ha desarrollado el expediente de titularidad del puente Mocarra. La titularidad de este elemento patrimonial era uno de los puntos que no estaba claro en un principio y afectaba, por ello, a las actuaciones sobre el puente. Tras el expediente para incluirlo en su Inventario Municipal de Bienes y Derechos, la titularidad del Puente Mocarra se adjudica al Ayuntamiento.

El puente Mocarra, que data del siglo XVIII, se encuentra en un estado de gran deterioro y en ruinas. Los vecinos de Espiel han reclamado a la Junta de Andalucía que actuara, así como al Ayuntamiento de la localidad, e incluso acudieron al Defensor del Pueblo con su queja para pedir que las administraciones se coordinasen y buscasen una solución, que ahora parece que ya ha llegado.

La Diputación Provincial se ha comprometido a llevar a cabo la restauración del puente y la redacción del proyecto está a punto. Con la titularidad del puente en manos del Ayuntamiento y el proyecto finalizado, será hora de ejecutarlo y aportar el presupuesto necesario.

Ya en febrero pasado, la Diputación de Córdoba y el Consistorio espeleño pusieron en vías de solución este asunto. Tras una visita conjunta para comprobar el estado de esta vía y su grado de deterioro, la institución provincial anunció que asumiría el compromiso de nombrar un equipo técnico mixto arquitectura-ingeniería para encomendarle la redacción de un proyecto constructivo de restauración y contención del puente Mocarra en Espiel.

La pretensión es la culminación de dicho proyecto en breve, para no dilatar la resolución de los problemas estructurales que podrían truncar el mantenimiento de esta edificación. Y apostar así por la viabilidad del puente Mocarra, incluido ya en la ruta del mismo nombre que la Diputación ha realizado dentro del programa Paisajes con Historia de la provincia.

