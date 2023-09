El Defensor reclama la colaboración de las administraciones para proteger el histórico Puente Mocarra

El Defensor de Pueblo Andaluz ha reclamado la colaboración de las administraciones para proteger el histórico Puente Mocarra, ubicado en el término municipal de Espiel (Córdoba).Tras una queja vecinal, el Defensor pidió hasta en dos ocasiones a las administraciones competentes que le informasen sobre este bien patrimonial. Ahora, después de haber recibido al fin las actuaciones que son necesarias para proteger el puente del siglo XVII, les insta a desarrollarlas.

En el escrito de la Oficina del Defensor, consultado por este periódico, recoge la información recabada acerca del Puente Mocarra, sobre el que vecinos de Espiel se han propuesto lograr su rehabilitación y protección. Denominado Mocarra o de Marimiguel, este puente se erige sobre el arroyo de Los Molinos y se cree que formaba parte de una vía pecuaria que era utilizada por los ganados trashumantes entre Extremadura y Córdoba.

El Defensor del Pueblo Andaluz se dirigó a distintas administraciones para conocer la situación del Puente Mocarra, esto es, al Ayuntamiento de Espiel, a la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Tras conocer la información aportada por cada una de ellas, se les insta a coordinar las “medidas de prevención y aseguramiento que resulten necesarias para el uso y el paso del Puente Mocarra”, además de que se promueva a cargo de la Delegación Territorial de Hacienda en Córdoba la potestad investigadora respecto de la titularidad del Puente Mocarra, que no está identificada, y que es esencial para ver quién se hace cargo de las actuaciones.

Técnicos de la de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de la Delegación Territorial en Córdoba hicieron una visita sobre el terreno y respecto a la cuestión de titularidad -para demandar acciones de protección de puente a su propietario- señalan que el puente conecta dos parcelas que se encuentran separadas por el arroyo de los Molinos: una de titularidad particular y otra en investigación por parte de la Gerencia del Catastro en Córdoba.

Asimismo, un informe apunta detalles sobre la construcción del Puente de Mocarra, “al menos cinco siglos posterior a la existencia de la vía pecuaria, por lo que cabe concluir que no fue concebido como un elemento arquitectónico inherente al uso de la misma”. Añade que la ubicación del puente en un lugar del cauce de difícil acceso para los rebaños y personas corrobora la conclusión anterior.

Por su parte la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte indica que “resulta determinante dilucidar con el objetivo de que este Centro Directivo, pueda requerir al titular, propietario o simple poseedor del bien para que lo conserve, mantenga y custodie como exige el artículo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía”.

No obstante, aún sin identificar la titularidad, giró una visita también para emitir informe de valoración del estado de conservación del puente y determinar cuáles pudieran ser las obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación por su titular cuando éste se determine, una vez concluido el expediente de investigación.

Según un informe de a Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, se precisa cómo se debería restaurar y proteger e Puente Mocarra. Así, expone que la restauración del puente debería comenzar con la realización de un preciso levantamiento planimétrico y estudio pormenorizado de las patologías, siendo recomendable analizar los morteros. Se redactaría un proyecto por profesional con formación y experiencia en la conservación-restauración de bienes culturales, incluyendo las siguientes actuaciones:

Asimismo, habría que hacer limpieza de la fábrica de ladrillo de la bóveda, reponiendo ladrillos perdidos y el mortero de juntas. Reposición de los apoyos sobre las afloraciones rocosas. Se evaluaría la conveniencia de reforzar la fábrica mediante inyecciones de mortero de cal desde el tablero; limpieza del tablero del puente y eliminación de vegetación parásita. Consolidación y refuerzo de su fábrica, recuperando las pendientes originales para la evacuación del agua de lluvia y reposición del pavimento.

Junto a esto, se haría un recrecido de los pretiles del puente, interponiendo una lámina de plomo para diferenciar la fábrica original; limpieza, eliminación de vegetación parásita y rejuntado con mortero de cal de las fábricas de mampostería a ambos lados del ojo del puente y todos estos trabajos de restauración deberán realizarse con control arqueológico.

Con todas estas respuestas e información detallada, el Defensor acepta los informes de las administraciones y sobre sus líneas de colaboración, advirtiendo que “permanecemos atentos a cualquier novedad que se produzca en orden a estas necesidades del Puente Mocarra de Espiel y persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece”.

