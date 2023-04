La Diputación invertirá 1,4 millones de euros en gasoil para bombear agua de La Colada a Sierra Boyera

La empresa provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), dependiente de la Diputación, gastará durante los próximos siete meses (hasta final de año) hasta 1,4 millones de euros en gasoil para bombear agua desde la presa de La Colada hasta Sierra Boyera.

La plataforma de contratación del estado publica este lunes el pliego técnico de suministro de gasóleo B para los grupos electrógenos que darán servicio al bombeo de agua de emergencia instalado en la Presa de La Colada, y también anuncia que se instalará otro en la Corta Cervantes (Fuenteovejuna), la mina de carbón donde se encontró una balsa de agua subterránea.

El pliego técnico establece que el importe total máximo de la licitación asciende a 1.487.500 euros, impuestos excluidos. Según detalla, el precio del gasóleo B a suministrar variará respecto al precio marcado en el histórico del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, en el Geoportal de gasolineras, MINETUR, de manera que se actualice el precio respecto a la situación real.

En cualquier caso, aclaran que se desconoce si se va a suministrar el valor total del contrato, dado que depende de la celeridad con la que la Junta de Andalucía acometa la conexión entre La Colada y Sierra Boyera, que pondría fin al sistema de abastecimiento de emergencia impulsado por el Gobierno y que genera un enorme gasto de gasóleo B.

La estación de emergencia comenzó a bombear agua entre los dos embalses el 14 de abril, usando para ello una toma flotante en el embalse de La Colada, de la que parte una corta conducción hasta la estación de bombeo. Desde allí, el agua recorre casi 50 kilómetros usando gasoil para bombearla, ya que no hay conexión eléctrica para ello. Las obras permiten abastecer a 24 municipios localizados en la zona norte de la provincia de Córdoba, con unos 79.000 habitantes.

Respecto a la estación de bombeo en la mina de Fuenteovejuna, es uno de los aspectos más llamativos del pliego. El comité de sequía de Emproacsa anunció su posible uso para paliar la extrema situación de Sierra Boyera el pasado mes de noviembre, aunque se indicó que sólo había dos hectómetros de agua aprovechables a corto plazo.

“Aunque la capacidad de almacenamiento de dicho hueco minero es cercana a los 15 hectómetros cúbicos, los trabajos realizados han permitido verificar la existencia de unos 9 hm³, de los cuales podrían disponerse de uno o dos hectómetros en primera instancia, mediante un sistema de bombeo que no fuese excesivamente costoso y complejo”, afirmó entonces Esteban Morales, el presidente de Emproacsa.

