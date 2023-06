El Defensor reclama un plan especial ante la sequía en Priego de Córdoba al que obliga la ley

El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado los Planes Especiales ante la sequía en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que, según la norma de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, deben tener aquellas “administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía”. Entre los sistemas de abastecimiento que no han entregado dicho plan figura Priego de Córdoba.

En el expediente del Defensor se señala que en los años transcurridos desde la aprobación del vigente Plan Hidrológico Nacional, el cumplimiento de la citada obligación de tener el Plan de Emergencia ante la sequía por parte de las administraciones responsables de estos sistemas de abastecimiento “ha sido muy desigual, tanto en la elaboración de estos Planes de Emergencia, como en su contenido en aquellos casos en que los planes de emergencia han sido redactados”.

Y, en concreto, en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se han identificado 21 sistemas de abastecimiento que atienden individual o mancomunadamente a más de 20.000 habitantes, con recursos superficiales y subterráneos, y que por tanto tienen la obligación legal de disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. De esos 21 sistemas, hay ocho que no cuentan con dicho plan, entre ellos Priego de Córdoba.

Por ello, el Defensor recomienda “la elaboración y aprobación, sin mas dilaciones, de Planes Especiales de Emergencia ante situaciones de sequía a aquellos municipios, mancomunidades y consorcios incluidos en la Demarcación hidrográfica del Guadalquivir que han incumplido con esta obligación legal”.

