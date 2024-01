Dos cementerios cordobeses, oro y plata en el concurso anual de los mejores camposantos de España

Dos cementerios de la provincia de Córdoba han logrado subirse al primer y segundo cajón del pódium del concurso anual de los mejores camposantos de España. Se trata de los cementerios de Cabra y de Monturque, que han sido distinguidos en el VIII Concurso de Cementerios de España que organiza la revista Adiós Cultural, editada por Funespaña, uno de los grupos empresariales de servicios funerarios más importantes del país.

En los galardones que corresponden al año cerrado 2023, el cementerio de San José de Cabra se ha erigido con el primer premio en la categoría a Mejor Monumento. Y el cementerio de Monturque se ha hecho con el segundo puesto en la categoría de Mejor Cementerio de España, gracias a su localización a las cisternas romanas mejor conservadas del país.

El cementerio de Cabra se ha premiado por el monumento que supone el mausoleo de la vizcondesa de Térmens, una tumba que alberga los restos de Carmen Giménez Flores, también conocida como la Infantona, y de sus progenitores, José Giménez y María de la Sierra Flores. Se trata de una de las obras más representativas del artista realista Mariano Benlliure, por lo que fue declarado como Bien de Interés Cultural el 23 de marzo de 2023 en la categoría de Monumento.

Originalmente, el mausoleo se encontraba en el cementerio municipal de Cabra, ya que Carmen Giménez quiso construir un panteón-capilla en el que albergar los restos de su familia. Las obras se encargaron en marzo de 1908 al escultor valenciano Mariano Benlliure por 200.000 pesetas, posiblemente el encargo mejor pagado del artista, que en aquel momento residía en Madrid, por lo que tuvo que trasladarse a Cabra, terminando el complejo escultórico en 1914.

No obstante, tras la proyección de la Fundación Escolar Térmens en 1930 a manos de la vizcondesa, gran parte del mausoleo fue desmontado un año más tarde y fue trasladado a la sede del mismo, el colegio de educación especial Niño Jesús, inaugurado el 16 de julio de 1934. Allí ha permanecido desde entonces, bajo gestión de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl desde sus inicios. Carmen Giménez murió el 3 de enero de 1938, siendo sus restos depositados en el mausoleo junto a los de sus progenitores, tal y como especificaba en su testamento:

El historiador egabrense Salvador Guzmán Moral escribió en 2003 su tesis doctoral titulada El mausoleo de la vizcondesa de Termens, de Cabra, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, en el que analiza en profundidad este monumento. Más adelante, en 2010, el mismo autor publicará una biografía de la aristócrata titulado La infantona. Rival de la infanta Eulalia. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ya cuenta con un nuevo recurso patrimonial de la ciudad de Cabra tras la declaración del Mausoleo de la Vizcondesa de Termens como Bien de Interés Cultural.

En la categoría de Mejor Cementerio de España, el camposanto de Monturque ha obtenido el segundo puesto, donde encontrar la más brillante ingeniería romana que pervive entre tumbas. El cementerio forma parte de la Ruta Europea de Cementerios y las costernas romanas que se encuentran en el subsuelo se han transformado en el mayor atractivo histórico del municipio, que alrededor de su camposanto organiza cada año Munda Mortis, unas jornadas en torno al 1 de noviembre centradas en la historia y el arte del mundo funerario.

En la VIII edición del Concurso de Cementerios de España han sido un total de cuatro cementerios españoles los ganadores de los primeros premios decididos por un jurado conformado por profesionales del sector funerario y especialistas en arte, historia y medioambiente, en cuatro categorías diferentes con el objetivo de impulsar a los cementerios participantes como recurso artístico, patrimonial y turístico.

El jurado ha reconocido el interés histórico, social, medio ambiental, artístico y patrimonial de los cementerios, siendo espacios totalmente implicados en la vida de sus localidades y de sus ciudadanos y realizan de forma constante actividades de concienciación ciudadana sobre el patrimonio que conservan, además de fomentar el espacio como un recurso turístico más de su pueblo y de la provincia a la que pertenecen.

Mejor Cementerio:

1. Cementerio de Reus en Tarragona

2. Cementerio de Monturque en Córdoba

3. Cementerio Municipal de Ciriego en Santander

Mejor Monumento:

1. Cementerio de San José de Cabra en Córdoba

2. Cementerio de Reus en Tarragona

3. Cementerio Evangelista Inglés de Linares en Jaén

Mejor actividad pública:

1. Cementerio inglés de Málaga.

2. Cementerio Municipal El Borge en Málaga.

3. Cementerio de Reus en Tarragona

Mejor iniciativa medioambiental:

1. Cementerio Les Pruelles en Sitges, Barcelona.

El acto de entrega de premios se llevará a cabo en un acto institucional y sectorial en el Real Casino de Madrid el día 15 de febrero a las 12h. Contará con la presencia de Ramón Llaona director general de Funespaña; Jesús Pozo, periodista experto en el sector funerario y director de la revista Adiós cultural; directivos del sector asegurador y funerario; así como diferentes personalidades institucionales de los ayuntamientos y cementerios premiados.

“En Funespaña consideramos fundamental la preservación y recuperación del valioso patrimonio artístico y monumental que albergan los cementerios de España. Queremos resaltar su papel en la sociedad, poniendo de manifiesto su significado histórico, artístico, demográfico, antropológico, turístico y económico. La puesta en marcha un año más de este concurso de cementerios, refleja nuestro compromiso con la promoción de estos espacios culturales tan especiales”, ha declarado Ramón Llaona, director general de Funespaña.

Desde la primera edición del concurso, en 2014, este Concurso de Cementerios de España se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes del sector funerario y en un referente para los ayuntamientos, que llevan años priorizando el cuidado de sus cementerios y promoviéndolos como espacios integrados en la ciudad que merecen ser visitados. La iniciativa busca reconocer el interés histórico, social, artístico y patrimonial de los cementerios españoles.

Funespaña y la revista Adiós cultural han realizado una importante labor de concienciación a la ciudadanía sobre la importancia patrimonial que albergan los recintos. Como resultado de la enorme repercusión mediática de las anteriores convocatorias, han conseguido fomentar los cementerios como recursos turísticos en los pueblos participantes, para reivindicarlos como lugares llenos de vida y del recuerdo de la gente que los habitó.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!