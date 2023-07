El Ayuntamiento de Belmez prohíbe fumar en las paradas de autobuses y en patios de edificios públicos

El Ayuntamiento de Belmez (Córdoba) acaba de aprobar una ordenanza que prohíbe fumar en entornos y espacios públicos como las paradas de autobuses y los patios del consistorio, del museo o de la escuela infantil. No obstante, la policía local del municipio no sancionará a los infractores en una primera instancia, sino que los apercibirá, avisándoles de que si continúan haciéndolo podrán ser multados por desobediencia a la autoridad.

Con esta ordenanza, este pueblo busca no solo reducir el consumo de tabaco o de dispositivos electrónicos -vapers- en espacios y vías públicos, sino también “vigilar y corregir la contaminación ambiental en el aire, agua y suelo derivada de dicho consumo, todo ello para proteger la salud de sus ciudadanos, especialmente la de la población infantojuvenil”.

Así, el Pleno del Ayuntamiento de Belmez ha declarado los siguientes lugares como espacios libres de humo, estableciendo la prohibición de fumar en ellos. Estos son los patios del consistorio, del museo, del museo etnográfico y de la escuela infantil; el paseo del Castillo, las paradas de autobuses, la zona de baño de la piscina, la estación de servicio, los patios interiores de la Unidad de día y el patio José Joaquín Sara.

Junto a esta prohibición, la ordenanza también contempla que el consistorio promoverá campañas informativas para visualizar la condición de espacios sin humo de estos lugares y otras preventivas frente al tabaquismo para modificar hábitos y actitudes en relación con su consumo. Estas campañas se dirigirán de forma preferente a centros escolares, deportivos y a aquellos locales destinados a un público compuesto predominantemente por menores de 18 años.

Por último, la ordenanza también prohíbe la publicidad del tabaco tradicional y electrónico en vallas, carteles u otros lugares, estableciendo el mismo régimen sancionador que en el caso de fumar en los espacios libres de humo

