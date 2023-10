El alcalde de Priego pide lealtad a los regidores pedáneos y duda en cambiar su sistema de elección

El alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, ha decidido retrasar la aprobación del borrador del reglamento regulador de funcionamiento y elección de regidores de las pedanías de este municipio y ha emplazado a un debate entre todos ellos y los diferentes grupos políticos. En el último pleno del consistorio prieguense, Valvidia ha asegurado dudar sobre la eliminación de estas elecciones directas, pero ha insistido en que los alcaldes pedáneos deben ser “leales” al Ayuntamiento.

A finales del mes de agosto, el Ayuntamiento de Priego elevó a consulta pública el borrador de este reglamento. Tras su conocimiento, algunos alcaldes pedáneos y la ciudadanía se mostraron en contra del mismo, ya que, en última instancia, eliminaba los comicios y daba al alcalde la última palabra para elegir a su homólogo en las aldeas. Este borrador, además, incluía la figura del aval por lo que, quien quisiera presentarse a este procedimiento, debía tener, al menos, los avales firmados del 10% de la ciudadanía censada en la aldea en la que se aspira a ser alcalde o alcaldesa. El futuro regidor pedáneo sería nombrado por el alcalde de Priego en función de esa lista de aspirantes.

Aunque el expediente de este borrador estaba incluido en el Pleno del 28 de septiembre, el alcalde finalmente decidió no someterlo a votación a expensas de ese futuro debate al que se refirió al final de su intervención. Valdivia detalló que han sido dos las motivaciones que llevaron a su equipo de gobierno a redactar este borrador. La primera, señala, de índole legal, ya que los alcaldes pedáneos reciben una retribución por ejercer este cargo, “algo que no tiene encaje jurídico. Ha sido un hábito durante todo este tiempo, pero supone un problema de cara a los servicios jurídicos del Ayuntamiento”.

La segunda motivación, ha explicado, se resume en que, a su juicio, los alcaldes pedáneos deben ser “leales al Ayuntamiento, no al equipo de gobierno, ya que son representantes de los mismos en las aldeas”. “Hay alcaldes pedáneos que no se han enterado de que son representantes del equipo de gobierno en las aldeas y, en algunas ocasiones, y tras mi experiencia, he visto que se erigían como la oposición al propio Ayuntamiento. En estas ocasiones, los verdaderos perjudicados eran los vecinos de las aldeas”.

A pesar de exponer estas dos motivaciones que justificarían la redacción del borrador, ha asegurado que no tiene “claro” si las elecciones directas deberían ser eliminadas, por lo que ha abierto “un período de escucha para que los políticos, los ciudadanos y los alcaldes de las aldeas puedan hablar”, no sin antes apuntar que “esto se ha ido de madre”, en alusión a la recogida de firmas puesta en marcha en la aldea Las Lagunillas. Valdivia ha reconocido que este borrador sí lo ha hablado “con muchos alcaldes pedáneos que durante la corporación anterior [previa a las elecciones de mayo] cumplían con sus funciones. Con los que no lo han hecho, no lo he hablado porque entendía que esas personas necesitaban una charla tranquila para que entendieran cuál es el papel de una aldea”.

La concejala de IU en Priego, Vanesa Tauste, ha afeado estas declaraciones y ha señalado que “si se expone un texto es para que la gente lo vea” y muestre o no si aprobación. Por su parte, el concejal de Vox, Santiago Martínez, ha defendido la legalidad de estas elecciones directas, pero ha apuntado que es más complejo si los alcaldes resultantes de esos comicios “ponen palos en las ruedas” al regidor de Priego y no reman “a favor del grupo municipal”.

Por su parte, la concejala socialista Marina Higueras ha emplazado a Valdivia a que acuda a las aldeas y hable con los vecinos, quienes le dirán “que ellos apuestan por elegir a sus alcaldes”.