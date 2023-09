Un ayuntamiento del PP en Córdoba busca nombrar a los alcaldes pedáneos, pero estos se deciden en elecciones

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba), con mayoría absoluta del PP, ha elevado a consulta pública el borrador del reglamento regulador del funcionamiento y elección de alcaldes y alcaldesas de las pedanías de este municipio. Estos regidores son los representantes en las aldeas del alcalde de la corporación y, hasta el momento, se eligen por sufragio universal. Sin embargo, el consistorio busca cambiar este método por una designación del alcalde e introduciendo, además, la figura del aval. Las elecciones en estas aldeas tendrán lugar el próximo mes de enero.

Según el borrador, al que ha accedido este periódico, los alcaldes pedáneos serán designados “por la Alcaldía (de Priego de Córdoba)” siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: vivir en la aldea, ser mayor de edad y no formar parte de ninguna plataforma, junta rectora, agrupación, asociación o entidad similar cuyo fin sea la segregación de la aldea del término municipal de Priego de Córdoba, ya sea a su condición de Entidad Local Autónoma o de municipio independiente.

Además de cumplir estos requisitos, el Ayuntamiento de Priego introduce la figura del aval, por lo que, quien quiera presentarse a este procedimiento, deberá tener, al menos, los avales firmados del 10% de la ciudadanía censada en la aldea en la que se aspira a ser alcalde o alcaldesa. En el borrador no constan los motivos por los que el regidor de Priego elegiría a unos en detrimento de otros. Cabe señalar que la elección de los alcaldes pedáneos está regulada en la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía y en el Reglamento Municipal del Consejo de Aldeas vigente, que recoge que dichos procesos electorales se realizan por “sufragio universal”.

Este borrador, adelantado por Subbética Hoy, ha provocado el rechazo de varias aldeas, gobernadas actualmente por regidores independientes, como es el caso de Las Lagunillas o Zamoranos. Allí, los vecinos han comenzado a recoger firmas para evitar que el borrador se apruebe en el Pleno del Ayuntamiento de Priego. Tal y como explica a Cordópolis el alcalde de Las Lagunillas, Antonio Llamas, en su pedanía se han recogido más de 300 firmas, siendo 401 habitantes el total de la población censada.

Este municipio cuenta con 26 aldeas: Azores, Las Angosturas, La Vega, Camponubes, El Cañuelo, El Castellar, Castil de Campos, La Concepción, El Esparragal, Genilla, Las Higueras, Las Lagunillas, Las Navas, Navasequilla, Jauja, Las Paredejas, El Poleo, La Poyata, El Salado, El Solvito, El Tarajal, Los Villares, Zagrilla Alta, Zagrilla Baja, Zagrrilla diseminado y Zamoranos.

En la consulta pública del documento, que busca “recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados” por el mismo, el ayuntamiento realiza varias preguntas, como si es necesaria la figura del alcalde pedáneo, qué beneficios tiene y qué competencias debería tener.

Este periódico ha intentado contactar con el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, aunque desde su gabinete de prensa han señalado que el documento se encuentra en consulta pública y han emplazado a ofrecer declaraciones “cuando se concrete en el pleno” del consistorio prieguense.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!

: