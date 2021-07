20 municipios cordobeses, con la pandemia "fuera de control"

Un total de 20 municipios de la provincia de Córdoba están en una situación de contagios en los que la pandemia está "fuera de control", según los umbrales de las autoridades sanitarias. Esto es, cuando se supera una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes confirmada en las dos últimas semanas. En estas 20 localidades viven un total de 43.000 cordobeses.

Ahora mismo, el caso más extremo es el de Pedro Abad. En el municipio perabeño la tasa de contagio se ha ido ya a 3.445 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente, este pueblo de 2.815 habitantes tiene 97 casos confirmados, según la información de la Consejería de Salud y Familias.

No mucho mejor está la situación en Pedroche, que tiene una tasa de contagio de 2.631 casos por cada 100.000 habitantes. Este municipio de 1.500 habitantes tiene ahora mismo 39 positivos Covid confirmados en los últimos 14 días.

Además, tanto Cañete de las Torres, como El Viso, Santaella y Villanueva de Córdoba tienen una tasa de contagio superior a los 1.000 casos. La pasada semana, a pesar de que Villanueva de Córdoba supera los 5.000 habitantes, Salud no ordenó ningún cierre perimetral en los municipios con más de 1.000 casos.

Además, tanto Montemayor como Pozoblanco están cerca de superar los 1.000 casos. En Montemayor hay ahora mismo 37 casos confirmados en las dos últimas semanas y en Pozoblanco un total de 161.

Por encima de 800 casos están en Aguilar de la Frontera, Montoro, Conquista y Bujalance, y de 700 casos en La Carlota y Dos Torres, según la información oficial de la Consejería de Salud.

Mientras, en Belmez y La Victoria tienen más de 600 casos, y por último en Villa del Río, Iznájar, Lucena y Moriles están por encima de los 500.

Ahora mismo, solo hay siete localidades cordobesas que no tienen ni un caso registrado en las últimas dos semanas: San Sebastián de los Ballesteros, Villaharta, Los Blázquez, La Granjuela, El Guijo, Santa Eufemia y Valsequillo. Ninguno de estos municipios supera los 1.000 habitantes.

