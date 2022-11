Vox critica que el gobierno local “no tenga aún un borrador de presupuesto” para 2023

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado que el gobierno local “no ha presentado sobre la mesa ni ni un borrador de presupuesto para el año 2023”. Con los plazos que necesita el proyecto de presupuestos para su aprobación, “nos vamos a plantar en mayo sin presupuesto”, mes en el que se celebrarán las próximas elecciones municipales.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha señalado que a su grupo “nos sorprende que el gobienro se atreva a afrontar un último año sin presupuesto. ¿De verdad lo van a hacer?”, ha cuestionado.

En ese sentido, ha reclamado que si la intención del gobierno de PP y Cs es presentar un presupuesto “hablen de plazos y compromisos de fechas. Y si no lo van hacer, que lo digan”. Vox pide que el gobierno local diga “si una vez más, no lo van a tener, lo van a prorrogar y qué inversiones van a dejar de hacer en la ciudad”.

“No nos parece serio. Córdoba merece más. Vox está dispuesto a arrimar el hombro” y ha solicitado que PP y Cs den “explicaciones de por qué no hay presupuesto”. “Mi impresión personal -ha continuado Badanelli- es que han usado la excusa de que Vox no iba a apoyar el presupuesto en el último año, que es electoral. Es una excusa estúpida. Nosotros no funcionamos así. Yo creo que sí quieren prorrogar el presupuesto actual, porque están en otras cuestiones”.