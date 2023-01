Todos los vehículos con distintivo ambiental 0 y ECO podrán acceder al centro de Córdoba sin necesidad de pedir un permiso especial. Y lo harán en cuanto entre en vigor la ordenanza de movilidad que el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar el próximo martes en una sesión extraordinaria.

Estos coches no contaminantes se unirán a los que ya tienen permiso para discurrir por las actualmente llamadas zonas Acire y que pasarán a ser conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). De esta manera, el Ayuntamiento salva el match point marcado por el Gobierno, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes de España a habilitar una ZBE en estas primeras semanas de 2023. En verano, el Ayuntamiento tendrá el resultado de un trabajo encargado a una consultora para evaluar de qué manera se puede ampliar la ZBE o crear alguna más en la ciudad con el objetivo de reducir la contaminación.

En la práctica, esta norma apenas supone cambios. El único, que los vehículos no contaminantes, sean de donde sean, turistas, residentes o vecinos del extrarradio, podrán circular por todo el casco histórico de Córdoba. Se rompe así la filosofía Acire, que lo que buscaba precisamente era reducir el tráfico en el casco histórico, no por contaminación, sino por su impacto. Los que ya disponen de permisos Acire podrán seguir entrando y saliendo al casco histórico de Córdoba como hasta ahora, tengan o no un vehículo poco contaminante o muy contaminante.

Actualmente, todos los vecinos que viven en calles Acire disponen de dos pases, uno para sus vehículos y otro de cortesía (para familiares). También lo tienen los padres y madres de alumnos de los colegios ubicados en zonas Acire e incluso trabajadores en estos puntos del casco histórico. Todos los que ya disponen de un distintivo Acire podrán seguir circulando por la zona de bajas emisiones.

Aparte, y esta es otra novedad, no necesitarán permiso alguno los vehículos “con cualquier distintivo ambiental que acudan a un aparcamiento para cuyo acceso o salida sea necesario transitar” por la zona Acire. Hasta ahora había que avisar al área de Movilidad, a través de un correo electrónico o de una llamada de teléfono.

¿Qué más vehículos podrán entrar?

Aparte de los ya autorizados, los nuevos vecinos que acudan al casco histórico a residir. Junto a ellos, los vehículos de personas con movilidad reducida, los encargados de trasladar a personas con movilidad reducida, los taxis, los VTC, las emergencias, los servicios públicos municipales, los clientes de hoteles, los proveedores de negocios, los servicios de reparto a domicilio, las empresas de construcción, los vehículos considerados históricos por la DGT, los de autoescuelas, las grúas y las mudanzas.

Una vez aprobada la ordenanza, el Ayuntamiento asegura que procederá a sustituir la señalética en el casco histórico. Las cámaras seguirán funcionando, pero la zona Acire pasará a llamarse ZBE, y de la misma manera todas las señales y prohibiciones.