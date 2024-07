Los terrenos de la Base Logística, pendientes aún de inscripción en el Registro de la Propiedad

A pesar de que el Ministerio de Defensa ya ha iniciado los primeros trabajos en los terrenos de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, el suelo aún no ha podido ser inscrito en el Registro de la Propiedad de Córdoba, ni, por supuesto, el derecho de superficie concedido a Defensa, pese a lo que los juristas denominan “carácter constitutivo” de la inscripción, es decir, que sin inscripción no hay derecho: defensa carece de tal derecho en este momento. La Junta de Compensación del polígono industrial de La Rinconada, donde se construirá este importante espacio militar, lleva meses intentando cumplir con los diferentes requerimientos impuestos por el Registro de la Propiedad número tres de Córdoba de manera informal y extraoficial, pues según hemos podido constatar no se ha presentado documento alguno en el registro ni se ha protocolizado el proyecto de reparcelación.

Ahora, la Junta de Compensación ha completado las carencias en principio apreciadas por el registro, y se ha remitido el expediente para su aprobación al órgano competente, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. La próxima semana, la entidad tendrá que aprobar estas subsanaciones. Después, el expediente se tendrá que volver a someter a información pública durante un periodo de 20 días por si hubiera nuevas alegaciones. En ese caso, se deberán resolver y ya después se acudirá al Registro de la Propiedad para presentar el proyecto de reparcelación donde, de no surgir ningún defecto no contemplado hasta este momento, se inscribirá la titularidad del suelo y Tras ello el derecho de superficie.

Este paso es fundamental para el Ministerio de Defensa, ya que si no dispone de la titularidad efectiva del suelo no puede ejecutar determinadas obras en la zona. De momento, se ha iniciado el vallado de la parcela que acogerá la Base Logística y en breve arrancarán los trabajos de reparcelación y urbanización de toda la zona. Pero Defensa urge a disponer ya del suelo para poder seguir ejecutando un cronograma ya de por sí ajustado.

La intención del Gobierno pasa por que en el año 2028 se pueda iniciar la actividad en la Base Logística, aunque las obras no concluyan hasta años después. De momento, las obras de esta base avanzan “a buen ritmo y conforme a los plazos establecidos”, lo que permitirá que, tras los trabajos de vallado, urbanización y canalización de suministros, arranquen las edificaciones en abril del año próximo, según informó la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero para hacerlo el Ministerio exige la titularidad de los suelos, algo que con estas subsanaciones que ha habido que hacer no ha sido posible aún.

Los terrenos se iban a inscribir en el Registro de la Propiedad en noviembre de 2023. Entonces se entregó un borrador para consensuar su contenido, y determinar las eventuales carencias o defectos, pero no llegó a presentarse el título iniscribible, cosa que no se ha realizado hasta el día de hoy. Tras su análisis, En el Registro entendieron que había que corregir o completar determinadas cuestiones, algo en lo que se ha estado trabajando durante todos estos meses, sin perjuicio de que una vez se presente el proyecto resulte necesario algún trámite adicional o la comunicación del mismo a ciertos organismos con carácter previo a la inscripción.

Entre los errores detectados, por ejemplo, hay servidumbres de riego o gas, que la suma de las parcelas sumaban unas milésimas más que el 100%, el otorgamiento de dos parcelas a nombre del Ayuntamiento de Córdoba (como aprovechamientos urbanísticos), nuevos planos, algunos errores en los linderos o el diseño de la futura rotonda de acceso.