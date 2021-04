Podemos se suma a la denuncia ante Fiscalía de los contratos de Infraestructuras y apunta a un presunto tercer delito

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba se ha sumado a denunciar ante la Fiscalía los contratos del área de Infraestructuras para realizar las obras de alumbrado en la avenida de Libia y apunta a un presunto nuevo delito para ello. Si IU ha anunciado que pondría en conocimiento estos hechos por unos presuntos delitos de fraccionamiento de contrato y falsedad documental, ahora Podemos se une a ello señalando "otro posible de prevaricación" que "podría estar relacionado con querer adjudicar a determinada empresa estos contratos", según ha dicho la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas.

Hasta ahora, la denuncia de IU había puesto el foco en que la obra de alumbrado en la avenida de Libia se ha realizado con dos contratos menores en lugar de uno mayor cuando el objeto era el mismo y, por otro lado, uno de los tramos se certificó como finalizado cuando aún no habían concluido las obras. Ahora, Podemos apunta que la empresa que se hizo con el contrato, Construcciones Sierracon S.L., es "una empresa fantasma". "Se creó el 3 de junio de 2020 y qué suerte, en pocos meses, se le adjudican dos contratos de 40.000 euros cada uno y se le invita al 80% de los contratos menores de Infraestructuras del último trimestre del año. Eso es nacer con estrella. una empresa que en plena crisis acaba de crearse, que no conoce nadie, y que sea llamada por el Ayuntamiento para esas obras",ha dicho Pedrajas.

En ese sentido, Podemos se ha personado en la dirección fiscal que consta de esta empresa donde, dice, "no existe ninguna empresa y preguntando al vecindario nadie reconoce haber visto jamás movimiento que se parezca a que allí hay una empresa". Por ello, ha solicitado que el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado (Cs), "nos explique cuál ha sido la fórmula mágica por la que conoció una empresa que no conoce nadie, que no existe donde dice existir y qué criterio el que utilizó para adjudicar esos contratos", ha apuntado, explicando que en el caso de los contratos menores las empresas son invitadas directamente por el Ayuntamiento.

Además, Podemos ha insistido en las presuntas irregularidades sobre el fraccionamiento de contrato en lo que denominan ya 'Caso Dorado' en alusión al responsable municipal de Infraestructuras. "Un contrato que estaba previsto como mayor se ha fraccionado en menores con una cuantía sospechosamente idéntica al límite que permite la ley, que es de 40.000 euros y el valor de los contratos es de 39.000 y pico en ambos casos".

Responsabilidad del alcalde

Junto a ello, Podemos ha apuntado al alcalde, José María Bellido, que "en última instancia, la responsabilidad la tiene él". Bellido aseguró que actuaría con "transparencia" y colaboraría con la Fiscalía si esta abriera una investigación sobre este caso. Para Podemos, "sus palabras no tienen ninguna credibilidad. Este es el tercer caso de supuesta corrupción en su gobierno", aludiendo a la comisión de investigación que analiza la gestión del presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno (Cs) por su actuación que devino en la dimisión de la gerente del organismo; y al Caso Timoteo, por el que dimitió la anterior responsable municipal de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs) al conocerse que mantenía abierto su despacho como procuradora a la vez que era cargo público.

"En los dos casos anteriores el alcalde se decicó a que, o bien que algo siguiera sucediendo a sabiendas no era legal como era la situación de Timoteo, y en el caso Torrejimeno no ha facilitado en absoluto la comisión de investigación que, cuando por fin empieza, poco menos que se están dedicando el PP a poner obstáculos a base de pedir tanta documentación que haga eterno este asunto", en opinión de Pedrajas.

"Y ahora tenemos el Caso Dorado. El alcalde ha mirado el expediente y ha dicho: "David Dorado no es responsable de lo que ha pasado ahí'. Eso significa que ahí ha pasado algo. Si hay hechos de los que preocuparse, el paso siguiente cuál va a ser, ¿culpabilizar a los funcionarios o a la coordinadora (de Infraestructuras)? Queremos una explicación convicente", ha reclamado por parte del alcalde.