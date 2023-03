El Sindicato de la Policía Local denuncia retrasos en el cobro de productividad y la subida acordada del 0,3%

El Sindicato de Policía Local de Córdoba (SIPLCO) ha denunciado retrasos en el cobro de la productividad de los agentes y la subida acordada del 0,3% en el anterior mandato municipal. Asimismo, señalan el “incumplimiento reiterado” por parte del gobierno local en el Ayuntamiento sobre los acuerdos alcanzados con los agentes.

En un escrito del sindicato -al que ha tenido acceso este periódico-, señalan al alcalde, José María Bellido (PP) y al delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), tras haber celebrado un reunión esta semana con ambos y la ejecutiva de SIPLCO, “de manifiesto ninguneo y pasotismo sobre los problemas que desde hace cuatro años viene padeciendo el colectivo de la Policía Local de esta capital”.

En ese sentido, los representantes de los agentes trasladan su “malestar” y el “incumplimiento” del abono de los atrasos en concepto de la subida del 0,3% acordada en el anterior mandato “que ellos mismos habían firmado y hasta exigido cuando eran otros políticos los que gobernaban, evidenciando un cambio de opinión cuando la responsabilidad de la ejecución del acuerdo ahora les tocaba a ellos. Lo que antes exigían para la Policía, ahora ya no les importa absolutamente nada”.

Además, el sindicato apunta que, desde hace cuatro años“nunca la Policía Local de esta plantilla ha cobrado en tiempo y forma las horas extras que han trabajado, existiendo un permanente desconocimiento en los trabajadores de cuándo y cómo se van a cobrar esas productividades, quedando siempre al arbitrio y deseo de los políticos el abono de las mismas”.

En la reunión entre el sindicato y los responsables municipales, los representantes de los policías locales han puesto de manifiesto que “los conceptos retributivos de nocturnos y festivos están desactualizados desde donde alcanza la memoria, remitiéndonos los señores Bellido y Torrico a que lo exijamos en la Valoración de Puestos de Trabajo”, algo que consideran “un instrumento que utilizan los políticos de turno de forma perversa para que los sindicatos se entretengan unos contra otros de forma fantasiosa, intentando llegar a acuerdos imposibles de conseguir”.

El SIPBL ha comunicado al gobierno local “de forma rotundamente clara, que los agentes de la Policía Local de Córdoba ya están cansados de tanta tomadura de pelo, que llevamos muchos años viendo como otros colectivos de este Ayuntamiento progresan a nivel salarial y material de forma alucinante, teniéndonos que conformar nosotros con promesas que nunca llegan a cumplirse. El colmo del malestar para esta plantilla ha sido el ver cómo recientemente los políticos de este Ayuntamiento se han subido sus fantásticos sueldos”.

Por ello, aseguran que “los agentes no están por la labor de redoblar esfuerzos en próximas fechas, en primer lugar porque no están en la obligación de trabajar más horas que las que establezca su cuadrante y en segundo lugar porque los políticos que nos gobiernan no se lo merecen”.

Finalmente, en su escrito reclaman que desde el gobierno local “arreglen de una vez por todas los problemas que tiene la Policía Local y no esperen a ser otra vez oposición para llamar a nuestra puerta y utilizar a su conveniencia nuestros problemas como arma arrojadiza contra otros partidos políticos, porque nuestro colectivo está al servicio de los ciudadanos de Córdoba, no de intereses partidarios”.