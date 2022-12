Sadeco contratará a personal de la bolsa de empleo para la recogida de naranja en Córdoba

La empresa municipal Sadeco prevé hacerse cargo directamente de la recogida de naranja amarga de los árboles de la capital este año, después de que haya quedado desierta la licitación del contrato que anualmente sacaba a concurso público para realizar esta tarea, de la que se ha encargado en los últimos años Fepamic.

Según han confirmado fuentes de Sadeco a Cordópolis, la empresa “ha tomado la decisión de recuperar para este año la recogida de la naranja amarga con medios propios”, lo que dará lugar a la contratación de unos 40 trabajadores de la bolsa de empleo para formar parte de este operativo.

De hecho, la empresa municipal ya ha iniciado el proceso de contratación de personal de la bolsa de empleo, avanzan las fuentes. Y se espera que, para primeros de enero próximo -como en años anteriores-, se pueda comenzar con el proceso de recogida del fruto de los naranjos de la ciudad.

Las labores de recogida de naranjas se llevarán a cabo en unas 700 calles de la capital que cuentan con este tipo de árboles. La retirada de los frutos de los naranjos también se realiza como labor preventiva de limpieza del viario público. Fepamic había sido la encargada de realizar esta tarea en los últimos años al ganar la licitación del contrato.

El inventario municipal señala, en cuanto a cifras de naranjos en la ciudad, que en el Campo de la Verdad hay unos 3.660 naranjos, en Cañero 3.120, en el Centro y Casco Histórico 2.365, en la Fuensanta 1.430, en el Sector Sur 1.275, unos 1.000 en Levante , unos 790 en Valdeolleros y en Poniente se contabilizan unos 560.

Sadeco viene recogiendo anualmente unas 1.600 toneladas de naranjas, que se convierten posteriormente en compost -fertilizante natural-, mermelada y jabón.

