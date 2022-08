Sadeco actúa durante un mes y medio en la eliminación de una madriguera de ratas

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha actuado durante un mes y medio en una madriguera de ratas situada en la Glorieta Amadora, en Arroyo del Moro. Así lo han señalado fuentes de la empresa a Cordópolis. A su vez, han asegurado que están actuando de la misma manera en todos los barrios donde se están demandando sus servicios ante la presencia de estos animales.

Ante las numerosas denuncias y quejas por parte de los vecinos de distintos barrios tras encontrar a estos roedores en sus calles, Sadeco ha reconocido que ha detectado una mayor presencia -que no número- de estos animales. Según han detallado, esto se debe a que durante el confinamiento, “se habituaron a andar por las calles de la ciudad para buscar alimento”. Por ello, ahora sus madrigueras “se sitúan en más zonas verdes o solares”.

Esto ha llevado a la empresa a llevar a cabo unas actuaciones que requieren más tiempo y preparación. Y es que, explican desde Sadeco, “ya no hay que actuar solo en el alcantarillado, ahora lo hacen también en estas madrigueras para lo cual requieren de un protocolo más tedioso”. Este conlleva la colocación de cepos, raticidas y perimetrar las zonas, por ejemplo, lo que requiere mayor tiempo para su control. Un ejemplo de esto es la Glorieta Amadora, donde se encontraba una madriguera de ratas en la que han estado actuando durante un mes y medio.

Además, las mismas fuentes han informado de que la empresa ha contrastado con los servicios veterinarios de otras ciudades como Madrid, Málaga, Bilbao o Valencia esta situación, encontrando que están en la misma situación. Y han ido más lejos, también lo han contrastado con ciudades internacionales como Londres, Milán o París. El resultado sigue siendo que la presencia de las ratas ha aumentado en todas estas urbes.

Por último, han asegurado que el 92% de las llamadas que reciben al día para alertar de este problema son atendidas y han recomendado no dejar basura en la calle, mantener las tapaderas de los contenedores cerradas y evitar tirar la comida en la calle.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!