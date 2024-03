Las rachas súbitas de casi 100 kilómetros/hora que provocaron el “tornado” de Córdoba

Durante la madrugada del sábado, la borrasca Mónica dejaba su primer frente en la provincia cordobesa, dejando algunas rachas de viento intensas allá por donde pasaba. Aunque al llegar a la altura de Córdoba capital se intensificaba en forma de una pequeña línea de turbonada. De hecho, testigos de los efectos e incluso el Ayuntamiento de Córdoba no tardaron en definir el fenómeno localizado en la zona sur de la ciudad como un “tornado”.

Lo cierto es que las condiciones meteorológicas fueron más adversas de lo esperado a priori por la Aemet, puesto que, no existían avisos por fuertes vientos en ningún punto de la provincia. De esta forma, a las 1:00 aproximadamente, la borrasca se posicionaba sobre Córdoba con una fuerte gradiente de temperatura en altura, entrando la parte más activa de la misma a una temperatura a 500 hPa (5000 metros de altitud) que se acercaban a los -25 ºC. Con estas temperaturas la formación de nubes convectivas está casi garantizado en unas condiciones de inestabilidad, aquí se puede ver la representación de la configuración atmosférica de esta pasada madrugada a 5000 metros de altura.

Además, se registraban fuertes rachas a nivel superficial, lo que genera gran cizalladura horizontal, facilitando las turbulencias y la posibilidad de que esas grandes nubes convectivas canalicen fuertes movimientos verticales, los causantes de que se puedan producir los tornados. Es decir, los ingredientes para generar este tipo de eventos se posicionaron en tiempo y hora sobre la vertical de Andalucía, más concretamente sobre Córdoba, con el potencial para generar episodios de meteorología extrema. Además, este episodio iba acompañado de un frente de racha que dejó fuertes vientos repentinos en toda la capital.

Pero entonces, ¿qué hace pensar que pueda haber sido un tornado? La hipótesis se sustenta en la trayectoria y los daños muy localizados que ha dejado a su paso, ya que en pocos metros se pasa en varios puntos de la ciudad de no tener ningún daño, a quedar la zona devastada, con árboles arrancados de cuajo, muros tirados y centros deportivos arrasados por la mitad, como es el caso de la zona de parque Cruz Conde, instalaciones de El Fontanar o la avenida Vallellano. Aunque el reporte de daños no solo se dio en estas partes de la ciudad, se observan daños de consideración e igualmente localizadas en zonas cercanas al centro, siguiendo la linde del río o en puntos de la Fuensanta.

Por lo que existen dos posibilidades, que una misma zona tornádica atravesara la ciudad con la posible trayectoria de tornado que se ilustra en la imagen de arriba.

O que existieran varias zonas tornádicas simultáneas, lo que se conoce como tornados de vórtice múltiple, debido a que estos vientos se registraron prácticamente a la misma hora, pero en localizaciones diferentes de la ciudad. Quedando la ilustración en ese caso de la siguiente manera:

Todas estas ilustraciones son hipótesis que se manejan en estos momentos, aunque sí existe una realidad debido a los reportes de fotografías y los puntos donde emergencias ha tenido que actuar, y es que la zona afectada es muy clara y local, por lo que se tendrá que esperar a ver los estudios que harán las instituciones pertinentes y la agencia estatal de meteorología, para determinar finalmente cuál ha sido el fenómeno que ha causado este gran número de daños materiales.

Un episodio de fuertes vientos súbitos, que no son muy frecuentes por nuestra región, a pesar de que en los últimos meses ya se han vivido varios episodios de fuertes rachas, como los vividos con la borrasca Bernad, registrando el récord absoluto de racha de viento, con esos 128 km/h que se registró el 23 de octubre de 2023. Aunque en esta ocasión, ya señalamos que la distribución de las incidencias han sido diferentes a las acontecidas con la borrasca Bernard, y que hace pensar que fuera un tornado el culpable de los daños, un fenómeno aún más insólito en la capital, puesto que, salvo algunos reportes de posibles tornados sin confirmar en 2009 o 2016, no se recuerda un episodio de estas características.

Los datos de la estación oficial de la Aemet en Córdoba, reportaban una racha máxima aproximadamente a la misma hora, sobre las 1:30 a.m., de unos 67 km/h en la zona del aeropuerto de Córdoba, la cual, aun siendo una racha de consideración, no es suficiente para generar los destrozos visto en la ciudad, reafirmando lo violento y local que ha sido este evento.

