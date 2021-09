¿Quieres ser el Rey Melchor de la próxima Cabalgata? Este viernes se abre el plazo para apuntarse

¿Quieres ser Rey Melchor en la próxima Cabalgata? Pues desde este viernes 1 de octubre estará abierto el plazo para inscribirse en esta convocatoria de la que saldrá, mediante el ya tradicional sorteo, la persona que encarnará el papel de mago de Oriente en enero de 2022.

Las bases de la convocatoria, organizada por la Delegación de Promoción con la colaboración de la ONCE, establecen un único plazo de inscripción para todas las personas interesadas en participar como Rey Melchor: desde el 1 al 29 de octubre de 2021, ambos inclusive.

Los requisitos para optar a ser Rey Melchor señalan que los aspirantes deben ser personas de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, nacidos en Córdoba Capital o residentes en la ciudad. Las personas mayores de 65 años podrán presentarse si, junto a su solicitud, acompañan un certificado médico que acredite reunir las condiciones físicas adecuadas para desempeñar la labor requerida.

Además, no habrán sido designados para el papel de Rey Melchor en las cinco últimas ediciones. Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes deberán ser presentadas, en el modelo oficial existente, en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento de Córdoba, en los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en cualquiera de los lugares establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También se podrán presentar en el Registro Electrónico, a través del punto de acceso general en este enlace, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.

Asimismo, las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo de "Instancia General", seleccionando en el apartado 4- Unidad Organizativa: CÓDIGO LA0016646- PROMOCIÓN – FERIAS Y FESTEJOS, y haciendo referencia en el apartado 5- Asunto: Elección Rey Melchor.

En caso de presentar la solicitud en Administración distinta, el/la interesado/a, al objeto de agilizar el proceso, deberá comunicarlo vía correo electrónico al Departamento de Ferias y Festejos (feriasyfestejos@ayuncordoba.es). En dicha solicitud, además de manifestar el interés en participar la persona como Rey Melchor en la Cabalgata oficial de Reyes Magos de la Ciudad de Córdoba, el día 5 de Enero del año 2022, deberán figurar todos los datos personales del interesado/a (nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, Tfno, D.N.I., fecha de nacimiento, etc. ).

Desde la Delegación de Promoción se contestará a todas las solicitudes recibidas, confirmando su admisión, si se reúnen los requisitos exigidos, y asignándole un numero para el sorteo. Dicho número le será comunicado oficialmente desde esta Delegación por escrito (preferentemente por correo electrónico, por lo que se ruega especificar claramente dicha dirección electrónica). No obstante, en caso de no recibir dicha comunicación deberá ponerse en contacto con la misma (Tfno: 957-485001- EXT 16020 – 16026 - 16021) a fin de recabar tal información.

Admisión de solicitudes y sorteo

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal. relación provisional de personas admitidas y excluidas, con el número adjudicado para el sorteo a cada participante, concediéndose un plazo de 10 días al objeto de subsanar la causa de exclusión, si ello fuera posible. Finalizado el plazo anterior, se publicará igualmente la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as. Si en el referido plazo no se formulara ninguna alegación, dicha relación provisional tendrá carácter de definitiva, sin necesidad de nueva exposición en el tablón.

La elección se efectuará por sorteo entre todas las solicitudes admitidas dentro del plazo establecido. El nombramiento sólo recaerá en la persona que en el momento del sorteo esté presente en la Sala. A tal efecto, el Secretario de la Corporación o persona en quien delegue, pronunciará el nombre de la persona agraciada en tres ocasiones, si no apareciera, proseguiría el sorteo hasta dar con otro número y persona que si estuviesen. Se designarán asimismo, dos suplentes, en previsión de alguna incidencia que pudiera hacer inviable la participación de la persona agraciada, que recaerán en los números anterior y posterior (por este orden) del número perteneciente al de la persona que represente al Rey Melchor.

En estos casos no será necesario estar presente para ser nombrado como suplente. En caso de ser el nº 1 el agraciado, el nº anterior se considerará el último número de solicitud. Si el agraciado fuese el último número de solicitud, el número posterior sería el nº 1. Dicho sorteo se efectuará el jueves 16 de diciembre de 2021, a las 21:00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en c/ Capitulares, 1 (1ª planta). No obstante, y teniendo en cuenta las circunstancias de imprevisibilidad en las que actualmente nos movemos como consecuencia de la crisis sanitaria a la que nos aboca la pandemia covid-19, si dicha convocatoria experimenta algún cambio que afecte a la realización del sorteo público, se publicará oportunamente a través del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal.