El PSOE elige este domingo a su candidato a la Alcaldía de Córdoba

Este domingo por la tarde, el PSOE de Córdoba sabrá el nombre del candidato o candidata que disputará a José María Bellido la Alcaldía de la capital. Los socialistas volverán a elegir en primarias el nombre de la persona que tendrá que encabezar la plancha electoral en la capital el próximo mes de mayo. La disputa es entre dos precandidatos: Antonio Hurtado y Carmen Campos.

Las urnas estarán operativas en la sede principal del PSOE en la avenida del Aeropuerto y en las agrupaciones locales entre las 10:00 y las 18:00. A partir de esa hora, se cerrarán las votaciones y comenzará un recuento que se prevé rápido. Los socialistas, por tanto, proclamarán por la tarde a la persona que liderará su candidatura. Arrancará casi, de manera oficial, la precampaña de las elecciones municipales de 2023.

Las fuentes consultadas por este periódico coinciden en que las primarias son unas votaciones muy abiertas en las que todas las opciones están abiertas. La mayor parte de las fuentes coinciden en que aunque parece que el candidato Antonio Hurtado parte con ventaja, los avales presentados por Campos en su precandidatura exponen unas primarias disputadas. Los socialistas encuadran esta disputa en un ejercicio de democracia interna en la que se pone en manos de sus militantes este tipo de decisiones.

Hurtado ha recibido el apoyo explícito de buena parte de la dirección provincial, regional y nacional del PSOE. Campos trabaja desde el Ayuntamiento, donde es concejala, y tiene como principal baluarte a Cristian Cervillo, que fue una persona muy cercana al exministro José Luis Ábalos. Junto a Campos está también el concejal y diputado provincial Víctor Montoro. Aparte, estaría recibiendo apoyos internos de antiguas figuras destacadas del PSOE cordobés.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!