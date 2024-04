El PSOE denuncia la “descomposición” de las Cruces de Mayo

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha denunciado “la descomposición de las Cruces de Mayo en su centenario”, y ha asegurado que la fiesta se encuentra “desatendida por el Ayuntamiento”. Además, ha señalado que la creación de la comisión de las Cruces es “un cambio de última hora”, que llega tarde. Y ha llamado al alcalde, José María Bellido, a proteger el patrimonio histórico de Córdoba.

González ha explicado que, durante el desarrollo de la fiesta, “primero, desde el Ayuntamiento nos dijeron que se habían puesto tres veces más multas, y luego que siete veces más”, y ha señalado que “las multas hay que ponerlas, pero lo que hay que hacer es realizar acciones preventivas y eso no se está haciendo en ningún momento”. En relación con esto, ha denunciado los actos vandálicos sufridos por la fuente de la Plaza del Potro este fin de semana, justo un año después de que, también en Cruces, tres jóvenes se subieran a la fuente, declarada como Bien de Interés Cultural.

También ha puesto el foco en las cruces y barras instaladas fuera del concurso, que “no deben existir”, ha declarado González. En este sentido, ha explicado que cuando conocieron que el Ayuntamiento iba a autorizar la instalación de estas cruces fuera de concurso, “le pedimos al alcalde que no fuera así”, porque las del concurso “tienen unas normas, con horarios y control del tipo de música, y donde se pide un mínimo de calidad a la hora de elaborar la cruz”. Y porque “si permitimos que colectivos monten eventos festivos con barra en el Casco Histórico y no tengan que estar sometidos a estas normas, les estamos diciendo a quienes sí las respetan que es mucho más fácil si no participan en el concurso”.

Finalmente, González ha celebrado la creación de la comisión de Cruces, pero ha pedido que se traduzca en medidas reales y efectivas, y ha reclamado “diálogo de la mano de los colectivos que montan las cruces y de representantes vecinales”. En este sentido ha pedido que “no se deje solos a los organizadores de las cruces”, y ha señalado que muchos de ellos “han puesto carteles elaborados por ellos mismos en los que recuerdan que está prohibido hacer botellón y piden civismo”.