Familias colaboradoras para "establecer vínculos emocionales" a los menores de centros de protección

Más de 2.000 niños y niñas esperan una familia colaboradora en Andalucía, por ello, este lunes se ha presentado la campaña Ahora te toca a ti desde la delegación territorial de Igualdad. El programa servirá para que los menores mayores de ocho años puedan comenzar a pasar un tiempo con familias y establecer vínculos emocionales con ellas, "un recurso" con el que se podrán desarrollar "plenamente", según ha mencionado el delegado territorial de Igualdad, Antonio López.

Desde la delegación, ha señalado López, intentan buscar la manera para que estos jóvenes "normalicen su situación en un entorno familiar". Los destinatarios son menores con una edad superior a los ocho años ya que encuentran más problemas para beneficiarse de la adopción o el acogimiento y "que parten de unas circunstancias muy adveras". En este programa los periodos que pasarán con las familias serán vacacionales o fines de semana durante los que se irán creando ciertos vínculos que podrán facilitar que "después se den pasos superiores para un acogimiento o una adopción".

En Córdoba, según ha informado la directora general de Infancia, Antonia Rubio, hay 136 niños y niñas en acogimiento residencial, que están esperando una familia colaboradora. Aunque ha manifestado que solo son 10 son menores de 13 años los que se encuentran en estos centros. Según ha especificado, el programa de familias colaboradoras está dirigido sobre todo a "perfiles de preadolescentes, menores con discapacidad o grupos de hermanos".

La Asociación Paz y Bien, es la encargada de poner en marcha esta campaña junto con la Consejería de Igualdad y Política Social y Conciliación y con la Delegación territorial de la Consejería. Previamente a participar en el proyecto, el menor tiene que aceptarlo libremente, y, por su parte, las familias tienen que haber sido, tras un proceso de evaluación, declaradas como aptas. Según los datos ofrecidos por el delegado, en Córdoba hay 25 familias que colaboran con el centro de protección de menores, 24 menores que se están beneficiando de este; tres que "son susceptibles de ser beneficiarios" y dos familias en bolsa pendientes de ser valoradas.

La presidenta de Paz y Bien, Josefa Romero ha resaltado la importancia de lanzar esta campaña para que llegue a mayor número de población. Para esta, han elaborado un corto con una duración de once minutos en el que se explica "desde la realidad" la figura de las familias colaboradoras. En este vídeo también han participado varios menores que están dentro de una familia colaboradora. Entre los objetivos está también llegar también a empresas para que lo difundan entre sus empleados y para aquellas que aceptan el compromiso.

Además, ha destacado que el programa está destinado a cualquier tipo de familias, algo que queda presente en el vídeo en el que aparecen Manuel y María José; Jorge y Juan Carlos y Francisco. Todos ellos son familias colaboradoras y aportan su testimonio. "Te estás haciendo una gran labor a ti mismo", señala Francisco en el cortometraje. También se encuentran testimonios como el de Carmen Rosendo, una joven que ha participado ya en el programa cuando era menor tras estar varios años en un centro de menores. Por otra parte, una profesora de una niña con familia colaboradora señala la ilusión que esta muestra cada semana por irse el viernes con ella, "se siente partícipe de esa familia", expone.

Por último, Rubio ha resaltado la "gran apuesta en Andalucía" por las medidas de integración social para que no haya niños y niñas menores de 13 años en los centros. "La infancia es responsabilidad de todos", ha indicado. Además, ha informado de que cuando las familias dan el paso de colaborar, "suelen consolidar su compromiso y suelen ofrecerse para una valoración de familias de acogidas" .

