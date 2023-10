El PP lleva al Pleno el rechazo a una amnistía a los independentistas catalanes

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una moción presentada por el Partido Popular (PP) contra una Ley de Amnistía que pueda aplicarse en un futuro a los independentistas catalanes participantes en el ‘procés’.

Con los votos de los populares y Vox ha salido adelante una moción contra la ley de olvido penal que PSOE y Sumar negocian con los independentistas. Mientras, el PSOE y Hacemos Córdoba han votado en contra de esta propuesta “sobre algo que no existe actualmente”.

Los acuerdos adoptados explicitan el rechazo a “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito”.

“Considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento” y “anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”.

Junto a ello, el acuerdo dará traslado de este a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Debate en el Pleno

En el debate en el Pleno, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha esgrimido que una hipotética amnistía a los independentistas catalanes “nos afecta como españoles, andaluces y cordobeses” y ha asegurado que “no cabe en la Constitución”, además de generar “un trato discriminatorio a los andaluces” en cuanto a la financiación.

Torrico ha citado declaraciones de distintos políticos socialistas que en su día se pronunciaron contra la amnistía y ha calificado como “ilegítimo e inmoral” acordar el perdón legal a quienes fueron condenados por el 'procés' catalán.

En esa misma línea, desde Vox, el edil Rafael Saco se ha mostrado en contra de la amnistía, ha defendido que “la nación es indisoluble” y que una futura ley para amnisitiar a los independentistas catalanes sería “ilegítima”. Asimismo, ha aprovechado para invitar a participar en la manifestación que tendrá lugar este domingo en la Plaza de Colón de Madrid en contra de una futura Ley de Amnistía.

La izquierda recuerda la amnistía fiscal aprobada por gobiernos del PP

Desde la bancada de la izquierda, Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos Córdoba, ha calificado esta moción del PP como “folclórica”, por no haber tenido “ánimo de consenso” previo al Pleno por parte del PP y, en cuanto a su contenido, por “abodar algo que no existe, actualmente no existe”, en referencia a una hipotética amnistía.

Asimismo, ha criticado “el lenguaje belicoso, prepotente, con olor a naftalina, que recuerda a las primeras temporadas de Cuéntame”, que se ha utilizado en la defensa de la moción contra la amnistía. Dirigiéndose al PP, ha recordado las “amnistías fiscales” que hicieron los populares estando en el Gobierno de la nación, a la vez que ha indicado que la amnistía está contemplada como herramienta del estado.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha criticado que el PP presente esta moción “en todos los ayuntamiento y parlamentos, tratando de rechazar cualquier indulto generalizado”. A su parecer, tratan de “crear miedo, sobreactúan, no es más que ruido”, ha dicho sobre su rechazo al perdón a los independensitas condenados.

Asimismo ha recordado la amnistía fiscal aprobada por el PP -“que le sonará porque benefició a Bárcenas, Rato...”-. “Dejen el ruido y asuman que estarán en la oposición”, ha concluido.