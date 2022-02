PP, Cs y Vox aprueban el dictamen de la comisión sobre el Imdeco que no ve irregularidades en el caso Torrejimeno

Los grupos municipales de PP, Cs y Vox han aprobado con sus votos el dictamen de la comisión de investigación sobre la gestión en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) de su presidente, Manuel Torrejimeno, en el caso que derivó con la dimisión de la entonces gerente, María Luisa Gómez Calero, hoy concejala del gobierno municipal. Entre las conclusiones del dictamen se asegura que no hubo irregularidades en el caso investigado. Los grupos de PSOE, IU y Podemos han votado en contra.

La comisión ha trabajado sobre el llamado 'caso Torrejimeno', que investigaba políticamente un correo electrónico y la relación de Manuel Torrejimeno con la entonces gerente, María Luisa Calero, que dimitió tras apuntar a que este le daba órdenes que eran "irregularidades que podrían rozar la ilegalidad". En el mes de febrero de 2020, se hizo público un correo electrónico de Torrejimeno a Gómez Calero con instrucciones para realizar una serie de gestiones, lo que ella calificó como "presiones" que ·"podrían rozar la ilegalidad" y presentó su dimisión.

Desde entonces, los grupos de PSOE, IU y Podemos pidieron una comisión de investigación para esclarecer los hechos y la responsabilidad política del presidente del Imdeco, si bien no se llevó a cabo porque el asunto fue llevado por Torrejimeno a los tribunales. Después, el caso quedó sobreseído por no hallar el juez indicios del supuesto delito de revelación de secretos que denunciaba Torrejimeno, por lo que el Pleno del Ayuntamiento dio luz verde a la creación de una comisión de investigación. Ahora, tras meses de trabajo, las conclusiones aprobadas por mayoría señalan que no hubo irregularidades. "Ninguna de las acusaciones de la señora Gómez Calero sobre Torrejimeno de machismo o acoso laboral ha quedado acreditada", arranca el acuerdo de conclusiones, que tiene ocho puntos.

"Transfuguismo" de la exgerente del Imdeco

Por parte de la oposición, sin embargo, se ha apuntado a posibles responsabilidades políticas de Manuel Torrejimeno con el objeto de ordenar determinadas actuaciones en procedimientos de contratación del Imdeco y han acusado de "transfuguismo" a María Luisa Gómez Calero, que tiene el acta de concejala del grupo Ciudadanos, si bien ostenta un área del PP, la de Casco Histórico. Además, los grupos de IU, Podemos y PSOE han presentado siete enmiendas para incluir en el dictamen que han sido rechazadas con los votos de PP, Cs y Vox.

Desde el grupo de Ciudadanos al que pertenecen tanto Torrejimeno como Gómez Calero han defendido las conclusiones de la comisión de investigación y que no se hayan producido irregularidades en el caso analizado. Además, se señala que el presidente del Imdeco no tuvo conductas irregulares,que no quedado acreditada ninguna práctica irregular y se alude a la "inexperiencia" de Torrejimeno al llegar a su cargo, que desconocía cómo funcionaban los procedimientos internos del Ayuntamiento.

Asimismo, se asegura que "las conversaciones" entre Torrejimeno y la que fue su gerente fueron fruto de "la presión", pero que en ningún momento hubo "voces" o "malos modos". También se reprocha a Gómez Calero que no quisiese acudir a declarar tras escuchar a todos los implicados. Esto, señala el documento, "deja una sombra de duda" sobre si ha quedado algo por conocer "para aclarar los hechos". De hecho, el documento señala que su negativa a comparecer, después de que fue ella la que facilitó las conversaciones y puso la denuncia, ha provocado "sorpresa y decepción" para los grupos municipales "por la escasa utilidad del tiempo y recursos" destinados a la comisión.

Asimismo, se reprocha al alcalde, José María Bellido, que aún cuando las comparecencias son voluntarias de acuerdo con la legislación vigente, en relación con la comparecencia (sic) del señor alcalde en la Comisión de Investigación hubiera sido conveniente que accediera a la misma y que su negativa fue objeto de reprobación de dicha comisión al considerar que debía dar ejemplo, él más que nadie, de transparencia y accesibilidad". Y por último, PP, Ciudadanos y Vox han pactado la aprobación de un reglamento para ordenar el funcionamiento de comisiones de investigación de este tipo.

Debate de los grupos en el Pleno

Durante la celebración del debate en el Pleno de este jueves acerca de este asunto, el PP ha señalado que la aprobación del dictamen de esta comisión de investigación "poner fin al culebrón innecesario, injustificado, inoportuno del caso por el correo de Torrejimeno. Se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, se ha tenido una reacción desproporcionada por parte del resto de grupos políticos. Se demuestra que no hubo más allá de unas desavenencias, unas diferencias de opinión" entre Torrejimeno y Gómez Calero", ha dicho el portavoz popular, Miguel Ángel Torrico.

Desde Ciudadanos, el concejal Antonio Álvarez ha defendido las conclusiones del dictamen aprobado y el hacer de su compañero Torrejimeno, señalando que "la responsabilidad política no se puede basar en intuiciones, deduccions, suposiciones...sino en hechos y palabras, que es lo que consta en las conclusiones" del referido dictamen de la comisión de investigación.

Desde la oposición pero sumando sus votos al equipo de gobierno, Vox ha calificado como "un claro caso de transfuguismo" el de Gómez Calero "con un coordinador y una delegación del PP. Bellido ha metido en su grupo a una expulsada de su partido (cs). Uno de los dos debía pagar, o Torrejimeno o Gómez Calero. Si no se han demostrado los hechos contra Torrejimeno, Calero mentía. Y si Calero no mentía, es que Torrejimeno es culpable. Pido al alcalde que estudie las conclusiones, que haga examen de conciencia y a uno de los dos le haga pagar por haber utilizado recursos públicos en esta comisión", ha pedido la portavoz de Vox, Paula Badanelli.

Por parte del PSOE se ha calificado como "un auténtico esperpento y tomadura de pelo" el dictamen de la comisión ya que a su juicio se trata de "hechos suficientemente graves como para que cesara la gerente y se produjeran querellas por parte del presidente del Imdeco. Y eso se ha quedado en nada, nadie ha asumido responsabilidades políticas", ha dicho su portavoz, Isabel Ambrosio. Para los socialistas, el gobierno municipal ha querido "barrer y dejarlo todo debajo de la alfombra porque no exige responsabilidades", en palabras de la concejala Carmen del Campo.

En el turno de IU, este grupo ha defendido que la comisión "ha demostrado la responsabilidad en la intención de prevaricar en muchos aspectos que venían en aquel correo electrónico", según Pedro García. "Gómez Calero es una tránsfuga de libro, no hay ni un solo compareciente que no lo reconociera". La concejala de IU Alba Doblas ha destacado que el dictamen de la comisión de investigación "no puede ser una mera enumeración" de conclusiones sino reflejar la investigación realizada, los hechos y las conclusiones. Y ha pedido que las conclusiones "reflejen la responsabilidad política para saltarse los procedimientos y el intento de alterar el cauce reglamentario de un procedimiento de contratación, hay pruebas de ello en el desarrollo de la comisión".

Desde Podemos, la portavoz, Cristina Pedrajas, ha acusado de "posible prevaricación y posible acoso machista" de Torrejimeno hacia la exgerente "y ahora compañera en el Consistorio". Sobre el dictamen aprobado, ha sostenido que "parece que hemos vivido dos realidades paralelas: PP, Cs y Vox por un lado, mientras desde IU, Podemos y PSOE vemos que el dictamen no se corresponde en absoluto con la realidad".