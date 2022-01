El PP pacta con Vox un 'reproche' al alcalde por no asistir a la comisión de investigación del Imdeco

"Punto 5. Que aún cuando las comparecencias son voluntarias de acuerdo con la legislación vigente, en relación con la comparecencia (sic) del señor alcalde [José María Bellido, PP] en la Comisión de Investigación hubiera sido conveniente que accediera a la misma y que su negativa fue objeto de reprobación de dicha comisión al considerar que debía dar ejemplo, él más que nadie, de transparencia y accesibilidad". El PP, Ciudadanos y Vox han aprobado finalmente las conclusiones a la comisión de investigación sobre la gestión en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) desarrolladas en los últimos meses. Entre las conclusiones destaca este punto 5, fuertemente negociado entre populares y Vox, en el que se evidencia un reproche a que el alcalde no acudió a la comisión cuando estaba citado.

Hace dos semanas, la comisión no pudo alcanzar ningún acuerdo sobre sus conclusiones. No ha sido posible hasta que finalmente Vox se ha sumado al acuerdo de PP y Ciudadanos. Además del reproche al alcalde, la comisión de investigación concluye que la gestión del presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, no tuvo conductas irregulares, tal y como denunció la oposición. Ni el PSOE, ni IU, ni Podemos han votado estas conclusiones.

La comisión ha trabajado sobre el llamado 'caso Torrejimeno', que investigaba políticamente un correo electrónico y la relación de Manuel Torrejimeno, presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) con la entonces gerente, María Luisa Calero, que dimitió tras apuntar a que este le daba órdenes que eran "irregularidades que podrían rozar la ilegalidad".

En el mes de febrero de 2020, se hizo público un correo electrónico de Torrejimeno a Gómez Calero con instrucciones para realizar una serie de gestiones, lo que ella calificó como "presiones" que ·"podrían rozar la ilegalidad" y presentó su dimisión. Desde entonces, los grupos de PSOE, IU y Podemos pidieron una comisión de investigación para esclarecer los hechos y la responsabilidad política del presidente del Imdeco, si bien no se llevó a cabo porque el asunto fue llevado por Torrejimeno a los tribunales. Después, el caso quedó sobreseído por no hallar el juez indicios del supuesto delito de revelación de secretos que denunciaba Torrejimeno, por lo que el Pleno del Ayuntamiento dio luz verde a la creación de una comisión de investigación.

Ahora, tras meses de trabajo, las conclusiones aprobadas por mayoría señalan que no hubo irregularidades. "Ninguna de las acusaciones de la señora Gómez Calero sobre Torrejimeno de machismo o acoso laboral ha quedado acreditada", arranca el acuerdo de conclusiones, que tiene ocho puntos.

El segundo incide en que no ha quedado acreditada ninguna práctica irregular y el tercero alude a la "inexperiencia" de Torrejimeno al llegar a su cargo, que desconocía cómo funcionaban los procedimientos internos del Ayuntamiento.

El cuarto punto asegura que "las conversaciones" entre Torrejimeno y la que fue su gerente (hoy concejala de Casco Histórico) fueron fruto de "la presión", pero que en ningún momento hubo "voces" o "malos modos".

También se reprocha a Gómez Calero que no quisiese acudir a declarar tras escuchar a todos los implicados. Esto, señala el documento, "deja una sombra de duda" sobre si ha quedado algo por conocer "para aclarar los hechos". De hecho, el documento señala que su negativa a comparecer, después de que fue ella la que facilitó las conversaciones y puso la denuncia, ha provocado "sorpresa y decepción" para los grupos municipales "por la escasa utilidad del tiempo y recursos" destinados a la comisión.

Por último, PP, Ciudadanos y Vox han pactado la aprobación de un reglamento para ordenar el funcionamiento de comisiones de investigación de este tipo.