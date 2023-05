El PP aprobará el presupuesto del Ayuntamiento en Junta de Gobierno en el arranque de la campaña electoral

Este viernes, 12 de mayo, a las 13:00, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar en una Junta de Gobierno Extraordinaria los presupuestos municipales para el ejercicio 2023. Lo hará apenas 13 horas después del arranque de la campaña electoral, que culminará el 28 de mayo con los comicios que tienen que elegir al futuro equipo de gobierno que dirigirá Capitulares.

Para este viernes, el gobierno local ha convocado una Junta de Gobierno con un único punto del orden del día: Proposición del teniente de alcalde delegado de Hacienda, de aprobación del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2023. El PP quiere, de esta manera, llevar al Pleno municipal las cuentas del 2023 antes de que expire el mandato, prácticamente sobre la bocina.

No obstante, los populares se enfrentan a que la ratificación de los presupuestos no disponga de mayoría suficiente en el Pleno. La dimisión de Isabel Albás como concejala (para integrarse en la candidatura del PP) ha dejado al equipo de gobierno en minoría. Así, el PP suma nueve concejales y Ciudadanos otros tres. En total, son 12 apoyos, cuando se necesitan 15 para sacar adelante las cuentas. Se necesitaría el voto positivo de los dos concejales de Vox, para sumar 14 escaños. Así se superaría a la oposición de los ocho concejales del PSOE, los tres de IU, dos de Podemos y el concejal no adscrito David Dorado. Eso supondría un empate a 14 resuelto por el voto de calidad del alcalde. No obstante, Vox ya ha anunciado que no apoyará las cuentas. Su abstención supondría, en la práctica, un voto en contra.

El anteproyecto de presupuestos en el consolidado recoge más de diez millones de euros más que en 2022, hasta unos 469, con 11,7 millones de euros en inversiones reales, frente a los 15,5 de 2022, mientras que el total de transferencias de capital asciende a 24,2 millones, tras los 30,7 del ejercicio anterior, según detalló el propio Salvador Fuentes en rueda de prensa.

Las cuentas no han podido ser aprobadas antes pues aún estaban pendientes los presupuestos de organismos municipales como la Gerencia Municipal de Urbanismo.