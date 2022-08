Las pastelerías Salazar defienden que no ha habido despidos en sus establecimientos industriales y comerciales

Los propietarios de las pastelerías y panaderías Ángel Salazar, ubicadas en la avenida de Barcelona y la Colonia de la Paz, han defendido que en estos dos establecimientos y en el obrador de la firma, no se han hecho despidos, al tiempo que han lamentado que se use el nombre Salazar “para vincularlo a presuntas malas prácticas laborales”, que no responden a la realidad de la marca.

Denuncian que Panadería Hermanos Fernández abra nuevos locales mientras realiza "despidos de forma ilegal"

Saber más

En declaraciones a este periódico y tras la información que ha difundido el sindicato UGT, desde la firma Salazar han advertido de que no tienen nada que ver con la gestión que haga Panadería Hermanos Fernández de los otros tres puntos de venta que adquirió en 2020 a la empresa. Así, los propietarios de estas dos pastelerías aclaran que los locales de la avenida de Barcelona y la calle Juan de Gortz son los únicos que quedan de la antigua marca Salazar, fundada en el año 1973.

Además, los propietarios de estas dos pastelerías explican que la marca Salazar es una de las firmas históricas del sector en Córdoba, si bien, desde el año 2020, parte de la que era su red de establecimientos (concretamente los locales de Ronda de los Tejares, 3; Avenida de Los Almogávares, 44 y Ollerías, 44) pasó a manos de Panaderías Hermanos Fernández, que las adquirió tras llegar a un acuerdo con uno de los hermanos Salazar.

Desde aquel momento, explican los propietarios de la marca Ángel Salazar, sólo quedaron en Córdoba dos pastelerías de la antigua marca Salazar, que son las de la avenida de Barcelona, 18 y la de Juan de Gortz, 1. Además, éstas tienen un obrador nuevo, que mantiene la misma receta tradicional.

Por ello, lamentan las noticias que generen “confusión” en torno a la marca Salazar, dado que no ha tenido problemas de personal, como han apuntado fuentes sindicales.

Por su parte, de Panadería Hermanos Fernández han afirmado que ellos tampoco son en estos momentos “ni propietarios ni gestores” de los locales de Ronda de los Tejares, 3; Avenida de Los Almogávares, 44 y Ollerías, 44.