Un nuevo carril bici junto al Balcón del Guadalquivir

Desde esta semana, los ciclistas tienen una alternativa para girar por el Balcón del Guadalquivir. Hasta ahora, una vez que acababa el carril bici de la Ribera, los vehículos de dos ruedas (o los patinetes) tenían que optar por compartir paseo con peatones o jugársela por el asfalto en una zona en la que los vehículos suelen circular a gran velocidad.

Esta semana, el Ayuntamiento de Córdoba ha concluido las obras de la primera fase de un carril bici que tiene como objetivo unir el de la Ribera con el Puente del Arenal a través del Balcón del Guadalquivir, pero dando seguridad a los ciclistas y también a los peatones.

De esta manera, han acabado los trabajos en la zona más larga, pero la menos complicada. El acerado junto a la calzada de la avenida Compositor Rafael Castro se ha reducido tras la construcción de un carril bici que gira en la rotonda de acceso al centro comercial El Arcángel, pero que continúa bordeando la zona verde hasta llegar a las mismas puertas del recinto ferial de El Arenal. Allí, cruzará el puente, donde se construirá un carril que convivirá con el acerado, para conectar con los carriles bici ya construidos en la avenida de Cádiz. El objetivo es completar el anillo ciclista de una zona muy transitada por vehículos de movilidad personal.

Esta obra forma parte de un paquete de otros tres carriles bici más que se están construyendo en estos meses. La mayor inversión se irá al casi kilómetro de carril bici que se construye en la A-431, la carretera de Palma del Río. En total, serán 937 metros en los que se invertirán 504.422 euros. El objetivo es unir el carril bici actual con el entorno urbano de Córdoba, en la glorieta Periodista Quesada Chacón con Escritor Conde de Zamora. Ahora, hay que circular por la carretera hasta enlazar con un carril bici que une la ciudad con Medina Azahara.

Además, se dotará de carril bici al puente de San Rafael, uno de los proyectos más demandados. Actualmente, los ciclistas tienen que circular por el acerado junto a los peatones. Ahora se pretende un carril bici por sentido que se construirá junto a la calzada. Para ello, se retranqueará la barandilla del puente por otra de más altura. Para la conexión en Ronda de Isasa se ampliará el acerado. La longitud total es de 683 metros, 340 por acerado, y una inversión de 123.500 euros.

En la avenida de Manolete, el carril bici proyectado irá por el acerado norte. Se proyecta utilizando el espacio de acera entre el aparcamiento y parterre y reduciendo este en un metro. La longitud total de esta avenida es de 692 metros. La inversión de 180.000 euros.

