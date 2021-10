Nace un gibón de mejillas blancas, una especie en peligro de extinción, en el Zoo de Córdoba

El concejal de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente, David Dorado, ha anunciado este jueves el nacimiento de una especie en "un grave peligro de extinción" en Centro de Conservación Zoo Córdoba, concretamente de un gibón de mejillas blancas". Dorado ha calificado como "un éxito rotundo" que esta especie esté criando en el centro y ha explicado que no es la primera vez que esto ocurre. En 2018 ya nació otra cría, hermano de esta. El edil ha señalado que esto "consolida la calidad del servicio que se está prestando en estas instalaciones".

Además, ha señalado que no se puede soltar, si no que se está preservando la diversidad genética "en colaboración con otros zoos del mundo" para que se perpetúe. Ha explicado también una peculiaridad de esta especie, "los machos son de un color oscuro y las hembras y las crías son de color crema", sin embargo, cuando estas crecen "cambia el color de las crías y las madres y se ponen oscuras, pero las hembras vuelven a ponerse de nuevo de color crema".

Por su parte, una de las técnicas del centro ha confirmado que es un comité científico quien les recomienda cuándo criar y cuándo no "para que no haya excedente de estos animales". También ha detallado que los animales no se quedan en el mismo centro "porque si no haya consanguinidad" y ya es el comité quien determina a qué centro va a ir el animal cuando se sabe si es macho o hembra. El periodo entre cría y cría es de tres años para no generar "exceso de crías".

El embarazo de estos animales ha explicado tiene una duración de nueve meses y lo más importante "es dejarles su espacio", aclarando que "pueden estar copulando todo el año no como otras especies que solo lo hacen en época de celo". De esta manera, además, se afianzan los vínculos.

En cuanto a la reproducción de otros animales, ha declarado que "no todos los animales necesitan reproducirse". A los que la necesitan "se les facilita todo el proceso", por ejemplo, para aves "se les pone nidos". Si desde el centro no quieren que alguna especie se reproduzca ha aclarado que "se les pone anticonceptivos". La trabajadora ha concluido que este año también se han reproducido otros ejemplares como cabras montesas, maras, patos y búhos reales.