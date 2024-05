Más de la mitad de las patrullas ambientales de voluntarios de 2023 recogieron basura en el entorno del Guadalquivir

La zona del río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba fue, durante el pasado año, la zona que más patrullas ambientales de Sadeco congregó durante el pasado año, según los datos facilitados por la empresa municipal de residuos de la ciudad.

Las patrullas ambientales son grupos de voluntarios que realizan labores de limpieza en entornos naturales del término municipal de Córdoba. Bajo la dirección de los educadores de Sadeco, esta iniciativa del servicio socioeducativo de la empresa municipal pretende ayudar así a mantener el entorno natural limpio de basura y residuos.

De enero a diciembre de 2023, Sadeco coordinó un total de 26 patrullas ambientales, una cifra similar a la de 2022, cuando se registraron 27 actividades de este tipo. De ellas, 14 se dedicaron a limpiar el entorno del río Guadalquivir y participaron voluntarios del IES Guadalquivir, el CEIP La Aduana y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de este colegio, el CDP San Rafael, la AMPA del CEIP Fray Albino, Cruz Roja, el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba (UCO), el CDP Cervantes, la cooperativa Marea Educativa y el centro social Rey Heredia. Precisamente fue este colectivo el que más patrullas ambientales organizó durante el pasado año: un total de cuatro.

La segunda zona en la que más patrullas participaron fue en El Patriarca, con un total de ocho, puestas en marcha por el CEIP Obispo Osio, alumnos de Medac, el centro de Formación Profesional de Tartesos, CSIF Córdoba y por la actividad World Cleanup Day, del centro comercial Carrefour.

Durante 2023 también se han hecho dos patrullas medioambientales en Mirabueno, a cargo de los institutos Grupo Cántico y Ángel de Saavedra, otra en la Fuente de la Palomera, de la mano de la asociación Grupo Socut 78 Domingo Savio y CIC Batá; y otra en el Parque de Levante y Arroyo Pedroches.

Las personas que estén interesadas en participar en esta actividad como voluntarios puede solicitar su inscripción en el correo servicioeducativo@sadeco.es indicando el número de personas y la zona por la que les gustaría realizarla.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!