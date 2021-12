La Junta subvenciona a seis proyectos que prevén la creación de 5.500 empleos

Las grandes industrias de Córdoba y Andalucía solo se han beneficiado hasta el momento de un 15% de fondos europeos. Por esto, el gobierno andaluz ha presentado este jueves en Córdoba las nuevas acciones del plan Crece Industria 2021-2022. En Córdoba seis proyectos se van a ver beneficiados de estas ayudas con las que podrán crear, ha indicado el delegado de gobierno de la Junta, Antonio Repullo, 5.500 empleos. El delegado de Transformación económica ha aclarado que "se pretende movilizar una inversión de 1.946 millones de euros y crear 17.800 empleos en Andalucía”.

Según ha detallado Repullo, el gobierno andaluz ha decidido actuar ante la situación de que el 65% de ayudas solicitadas eran por parte de grandes industrias y solo el 15%, financiadas por Europa. Esta situación "se ha corregido" con varias acciones que pretenden incorporar a varias industrias al tejido empresarial andaluz. Además otro gran objetivo que se plantean con este es la creación de empleo "de durabilidad, estable y de calidad".

Las ayudas del Plan Crece 2021-2022 ascienden a 150 millones de euros que complementan a las europeas para llegar a un 25% . En Córdoba se han analizado seis proyectos que pueden entrar en estos fondos y que pueden tener un impacto económico de 128 millones de euros, llegando a poder crear "entorno a 5.500 empleos en la provincia", ha indicado Repullo.

Por su parte, el delegado de Transformación económica e Industria, Ángel Herrador, ha mencionado los requisitos necesarios para poder recibir estas ayudas. La primera, ha detallado, es que estas empresas pertenezcan a "industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción, dedicadas a prestar servicios de apoyo industrial". Según ha explicado, esta es una convocatoria de concurrencia no competitiva por lo que será "necesario" que cuenten con una resolución favorable del programa incentiva regional de la Unión Europea". Las empresas demandantes tienen que presentar proyectos de carácter tractor, "que tengan un efecto inmediato y disruptor sobre la economía de la zona". El último requisito, es que sean proyectos viables desde el punto de vista económico técnico y financiero.

Las empresas demandantes no estarán obligadas a comunicar nuevos datos porque al haber hecho la solicitud de incentivas regionales, la Junta ya cuenta con ellos. La solicitud la realizará la empresa interesada, que puede ser de dos tipos: aquellas que anteriormente hayan pedido el otro tipo de incentivo o aquellas que presenten su proyecto ahora, que "pueden presentar ambos de manera simultánea aunque el complementario quedará a la espera de que se resuelva el primitivo". Herrados ha resaltado la importancia de este plan que tiene "pendientes por resolver 11 proyectos en Córdoba" los cuales supondrían la creación de 200 empleos.

Además de este plan, Repullo ha señalado otras acciones que ayudarán a estas grandes industrias a "crear un escenario accesible para que recalen en la comunidad y en la provincia". Estos otros procedimientos han sido la aprobación el decreto de simplificación más de 300 procedimientos que "se ven reducidos en todas las áreas de la Junta" evitando así que "las empresas lo vean como un hándicap". Otra modificación es la aprobación de la agencia TRADE (Transformación y el Desarrollo Económico) que enmarca a Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y Andalucía Emprende. Estas agencias se han unificado para ofrecer "una ventanilla única a todas las empresas".

A estas se les suma la aprobación de la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que "va a favorecer instalación de nuevas empresas" y el trabajo de la Junta "en cuanto a la propuestas de proyectos estratégicos" en Córdoba "que suman en el desarrollo económico y social" de la provincia. Con estos cinco parámetros que ha mencionado el delegado de gobierno andaluz, proponen "un escenario lo más positivo posible para que las empresas de cualquier sector puedan instalarse en Córdoba", en un momento en el que la provincia "se está convirtiendo en uno de los grandes ejes" con proyectos como la base logística.

