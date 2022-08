IU pide a Bellido que dimita porque “con su inacción le ha puesto una alfombra roja a la corrupción”

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido al alcalde, José María Bellido (PP) que dimita por su “inacción” ante el “espectáculo” visto en estos días en el gobierno municipal con la actuación del concejal David Dorado y el grupo Ciudadanos por el denominado 'caso Infraestructuras' ,en el que se investigan posibles delitos en contratos municipales de este área en varios mandatos. “Con su inacción le ha puesto una alfombra roja a la corrupción”, ha dicho la concejala de IU, Alba Doblas.

Doblas ha recordado que David Dorado, que fue apartado por el alcalde de sus competencias al frente de Infraestructuras cuando el juzgado imputó a dos cargos de este área que estaba bajo su responsabilidad, presentó este lunes su renuncia a ser portavoz de Cs -grupo socio del PP en el gobierno local- a la vez que arremetía duramente contra Bellido pidiéndole su dimisión. Horas después, el propio Dorado revocaba su decisión de abandonar Cs amparado en el respaldo de su partido a nivel andaluz, si bien era el grupo municipal de Ciudadanos quien le destitutía poco después como portavoz.

“Creíamos que no podíamos sorprendernos más, cuando la realidad superó a la ficción”, ha señalado Doblas sobre estos episodios, sobre los cuales el alcalde dijo este martes que era una situación “insostenible”. “¿A qué pactos se ha llegado para que una situación insostenible esté siendo sostenida por Bellido?”, ha cuestionado Doblas. “El alcalde teme algo. ¿A qué tiene miedo el alcalde para no romper el pacto con una fuerza política que está dando semejante espectáculo?”.

Ante esta situación, desde IU han pedido al alcalde “que coja de la manita al señor Dorado y se vayan los dos a su casa. Ya está bien. Por vergüenza, por respeto a la ciudadanía -esto genera hastío, desconfianza-, debería marcharse y por respeto a Córdoba para evitar que esta imagen de corrupción continúe, para evitar que Córdoba siga en el primer plano de la corrupción nacional por primera vez en su historia. Todo el espectáculo que hemos visto en estos días justificaria sobradamente que el señor Bellido de verdad cogiera de la manita a Dorado, a Cs, y se fueran de una vez por todas”.

“¿Por qué no manda al señor Dorado a su casa desde el principio?”

Desde IU sostienen que “Ciudadanos es un circo y Bellido no deja de ser el maestro de ceremonias del circo, permitiendo equilibrismos sin red que corre el riesgo de que le caigan encima”. Para Doblas, “lo que sí ha demostrado el alcalde es que no es de fiar. Esa desconfianza va a ser difícil de superar. No es de fiar porque algo teme cuando no manda al señor Dorado a su casa, desde un principio. Bellido no da la cara, manda a otros a que hablen por él. Si no es capaz de dar la cara, cómo va a ser capaz de tomar decisiones firmes contra el espectáculo que está dando su gobierno. No hace absolutamente nada por hacer que esta situación se frene. Y reúne a una comisión de seguimiento del pacto que no la quiere ni Ciudadanos”.

Alba Doblas ha recordado que “tenemos numerosas sospechas de corrupción, de ocultismo, de falta de transparencia a lo largo de este mandato” y ha enumerado asuntos como La Normal -“seguimos sin recibir un solo papel, llueve bajo techo y no se sabe nada”-; el espectáculo del Alcázar -“que era un martillo pilón y ahí sigue y no se ha hecho nada”; “el asunto de las mascarillas que según el señor Dorado traerá cola y que ya advertimos nosotros en su momento que era raro”; asimismo ha citado la estafa que afectó a Urbanismo con “medio millón de euros perdidos en Urbanismo que de repente se los han llevado y no sabemos cómo ni por qué”.

“Tenemos a Bellido que defiende a Eva Timoteo -exconcejala de Cs que tuvo que dimitir-, cuando se lleva dos salarios estando en dedicación en exclusiva; tenemos a Bellido defendiendo al señor Torrejimeno en unas situaciones irregulares -caso que acabó tras la denuncia de la exgerente y sudimisión por 'presiones que rozan la ielgalidad'; Bellido también ”defendió al señor Dorado“.... ”A cuántos acuerdos y de qué tipo se ha llegado con Albás (la portavoz de Cs en el Ayuntamiento y primera teniente de alcalde) para no romper el pacto de gobierno, cuando él mismo dice que la situación insostenible“, ha reiterado.

Y, ha asegurado que mientras, “en Córdoba no se hace nada, no hay actividad, hay 180 millones de euros de inejecución (en las arcas municipales), no hay gestión y, sin embargo, hay una amplia sospecha de corrupción”.

“Córdoba se ha convertido en un circo. Y eso es lo desgraciado, que tiene consecuencias muy graves no solo para la imagen de Córdoba, no solo en lo que es la gestión del Ayuntamiento, sino también para la ciudadanía en general y esperamos, le pedimos a la ciudadanía, que esto no le genere hastío, desconfianza, sino que le haga reaccionar: Hay otras formas de hacer política realmente”, ha concluido.