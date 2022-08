David Dorado renuncia a la portavocía de Ciudadanos en Córdoba y pide la dimisión del alcalde

El exconcejal de Infraestructuras y actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha anunciado su renuncia al acta de portavoz de la formación, aunque mantendrá su acta de concejal en el Consistorio. Además, se despide de Ciudadanos (que gobierna con el PP en Córdoba) pidiendo la dimisión del alcalde, José María Bellido.

En un comunicado en la red social Twitter, Dorado ha notificado su renuncia al Grupo Ciudadanos, con lo que va a pasar al grupo no adscrito. Dice en el post que lo hace para “continuar investigando, colaborando con la justicia y hablando, como Concejal, sobre el presunto mayor caso de corrupción del Ayuntamiento de Córdoba”.

Renuncio al grupo Ciudadanos para continuar investigando, colaborando con la justicia y hablando, como Concejal, sobre el presunto mayor caso de corrupción del Ayuntamiento de Córdoba. El Alcalde, José María Bellido, debe dimitir. https://t.co/HltB5rCoRH — David Dorado Ráez (@DavidDoradoCs) 29 de agosto de 2022

Se refiere Dorado al caso Infraestructuras, que la Fiscalía de Córdoba investiga para determinar si hubo presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la contratación de obras desde la Delegación de Infraestructuras entre los años 2012 y 2020.

El alcalde de Córdoba acabó cesando a Dorado como delegado de este área, aunque él siempre ha mantenido que ha sido quien ha destapado la presunta corrupción y ha llegado a pedir el cese del regidor incluso en un Pleno del Ayuntamiento.

Acusa a Bellido de tenderle “una trampa” y confía en que tendrá que testificar “delante de un juez”

En el vídeo que acompaña el anuncio, grabado en el Ayuntamiento de Córdoba, Dorado recuerda que el 14 de julio de 2021 puso una denuncia ante la Fiscalía para que investigara el presunto caso de corrupción en el área que él mismo dirigía. Dice que ese mismo día informó telefónicamente al jefe de Gabinete de Alcaldía para que también se iniciara un procedimiento de Información Reservada.

“Pasado un tiempo prudencial, sin haber obtenido respuesta del alcalde, comprendí que no había interés por parte del alcalde de iniciar investigación interna sobre el asunto. Visto lo anterior, el 30 de septiembre, un mes y medio después, envíe escrito a la única funcionaria con competencias con la que cuenta la Delegación de Infraestructuras solicitándole el inicio de los trámites de la investigación interna”, cuenta el concejal.

Además, acusa al jefe de Asesoría Jurídica de intentar parar este proceso aduciendo que “la ley no permite el inicio de la investigación interna si ya está en manos del juzgado”. “Los dos sabíamos que no estaba en manos del juzgado; estaba en la Fiscalía. Al juzgado llegaría nueve meses después”, señala Dorado, que recuerda que a mediados de noviembre le exigió al alcalde el inicio del procedimiento de Información Reservada, para el que insistió en poner al frente -según él, contra el criterio del alcalde- al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, a quien considera “el mayor garante de la verdad” en el Ayuntamiento. Aquel procedimiento, tal y como ha contado este periódico en exclusiva, acabó con acusaciones de Lavela ante la Fiscalía, a quien recurrió ante lo que consideraba un caso de “obstrucción interna”.

En este punto, el concejal acusa al alcalde de tenderle “una trampa” al permitir el inicio de la Información Reservada con la condición de que lo solicitara el propio Dorado como alcalde accidental -un proceso que ha sido fuertemente criticado desde que ocurrió-. “Yo desconocía que de esta manera, en el momento en que dejara de ser alcalde accidental, quedaría apartado de la investigación. Y, además, si hay alguna duda, el alcalde me cesó de todos mis cargos una semana después”, relata el ya exportavoz de Ciudadanos, que recuerda que la Fiscalía y un juez tiene toda la documentación.

Acusa a sus compañeros de Ciudadanos de “estar arrodillados ante un posible carguito”

Dorado se muestra muy crítico con sus compañeros de Cs, que aceptaron su cese. “Llaman lealtad a lo que realmente es sumisión al alcalde. Están arrodillados y sumisos ante un posible carguito o puesto en una lista que le ofrezca el alcalde para las próximas elecciones”, afirma, defendiendo que ninguna autoridad judicial le ha acusado “de nada” y, sin embargo, “desde el entorno de Bellido e Isabel Albás, sí”.

Por todo ello, confía en que el alcalde tendrá que dar explicaciones “en un Pleno y posiblemente delante de un juez”. “De eso y de su falta de colaboración con la Justicia”, añade, recordando que “existen indicios” de la presunta corrupción que llegan hasta el año 2012, en el que el hoy alcalde era “concejal delegado de Gestión”.

“Hay motivos sobrados para romper el pacto de Gobierno Ciudadanos-PP, pero a la vista de lo que los concejales del Grupo Municipal me han manifestado, sé que ni rompen el pacto de Gobierno, ni quieren permitir que yo haga declaraciones sobre la investigación”, afirma a continuación Dorado, que indica que ha llegado a solicitar que Cs se persone en la investigación abierta por el caso Infraestructuras, pero “tampoco quieren”.

Por todo ello, Dorado ha anunciado que renuncia al sueldo de portavoz del Grupo Municipal, y, a partir de este momento, pide que se haga efectiva su baja en la Seguridad Social y su paso a ser “concejal no adscrito”. “Sigo siendo concejal y afiliado a Ciudadanos”, apostilla al final del vídeo con el que ha informado de su movimiento, que deja ahora en una situación compleja la gobernabilidad en el Ayuntamiento, en el que el equipo de Gobierno de PP y Cs no tiene mayoría absoluta (suma ahora 13 ediles, frente a los 14 de la izquierda y del nuevo edil no adscritro, y los 2 de Vox, que ahora será más importante).