IU: “Sin y con pandemia este gobierno municipal no hace nada por mejorar las cifras de desempleo en Córdoba”

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, ha acusado al gobierno municipal de no actuar ante el incremento del desempleo en Córdoba. “El gobierno no ha sido valiente para poner en marcha medidas que mejoraran la situación de desempleo, paralización y crisis económica”.

Esta situación, según asegura Pernichi, no solo se debe a la crisis económica generada por la pandemia, “las cifras de desempleo no solo han aumentado desde que comenzó la pandemia, sino desde antes”. La cifra de parados en 2019 era de 33.317 “una cifra verdaderamente importante”, explica; “en febrero de 2020 eran 35.550, dos mil personas más”. A día de hoy “y en comparación con 2015, la cifra asciende a 6.260 personas”. Con esto la concejala deja claro que “sin pandemia y con pandemia este gobierno municipal no hace nada por mejorar las cifras de desempleo en nuestra ciudad”.

Hablando de inversiones señala que “hay 122 millones en el cajón, de proyectos paralizados, contratos de emergencia que no se han puesto en marcha”, así como medidas avaladas por la ley, que no se han llevado a cabo “cuando más se necesitaba”. Entre los proyectos que no se han materializado menciona, entre otros, el centro cívico noroeste de 2019 “que todavía no está terminado de redactar”; el eje peatonal proyectado para 2019 de Diario Córdoba hasta la Rivera de Recapitular; la zona sur de la calle de Don Pelayo que necesita una “rehabilitación importante” o el Plan de Ciudad Jardín con cinco calles por rehabilitar. Como consecuencia de esto “solo se engrosa las cifras del paro en Córdoba”.

Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha denunciado la gestión de Urbanismo: "Funciona peor que hace doce años”. García señala que el ritmo de licencias, contra el cual “hace cuatro años hubo una cruzada”, ha empeorado en estos dos años, en los que “se han dado un 20% menos de licencias que en el mandato anterior en los dos primeros años”. Un problema que para IU “pasa desapercibido”.

En cuanto a las parcelaciones, ha explicado que “ hace un año y medio se aprobó crear una mesa de trabajo entre los grupos políticos, y a día de hoy no se ha hecho nada”. Según detalló, para los dos últimos años de mandato que faltan ”tenemos que legalizar 11.000 parcelaciones que se iban a hacer en un año o un año y medio”. Por último, ha mostrado su incertidumbre ante las que estaban avanzadas que, a día de hoy, “están paradas y bloqueadas y no sabemos por qué”. Lo mismo ocurre, ha dicho, con los proyectos: “no hay nada nuevo ni novedoso y los que estaban avanzados, desconocemos en qué fase están”.