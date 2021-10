IU denuncia que el Gobierno solo ha ejecutado un 38% de más de 504 millones del presupuesto municipal

Este jueves, la viceportavoz de IU en Córdoba, Amparo Pernichi, ha declarado en el Ayuntamiento sobre las cuentas de la ejecución presupuestaria fijada a finales del mes de septiembre. En cuanto a estos datos ha declarado que "vuelven a no ser buenos", lo que cumple sus "peores expectativas". En cifras globales el presupuesto que era de más de 504 millones de euros "escasamente llega al 38 por ciento en su ejecución". Entre las partidas que se han quedado en ejecución cero está la destinada al empleo, sobre todo al juvenil, cuestión que ha enlazado con el incremento del desempleo en la capital.

En la comparecencia Pernichi ha desglosado los capítulos de este presupuesto "que más le interesan a la ciudadanía", relacionados con la creación de empleo en la ciudad y el capítulo cuatro, "de apoyo al tejido asociativo empresarial". Por partes, el capítulo dos, de ayuda externa, ha referido Pernichi que "está en una ejecución que no llega al 37%", es decir, de 74 millones previstos, solo se han ejecutado 27. En este es en el que se incluye, según ha explicado, el servicio a domicilio, la contratación de suministro eléctrico o el mantenimiento de ascensores.

En cuanto al capítulo cuatro, "el que ayuda a todo el tejido asociativo de la ciudad en todos los niveles", tiene una ejecución más alta. Sin embargo, Pernichi ha manifestado su preocupación por la creación del empleo juvenil, "la generación de empleo en esta ciudad preocupa poco". Para este sector de la población había un plan que destinaba 200 mil euros, sin embargo, "la ejecución está al cero". La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras, ha mostrado su preocupación por el aumento de las cifras de desempleo que "han aumentado en Córdoba capital aunque en el resto de la provincia ha disminuido".

Otro sector que preocupa al partido es el sector cultural, "que lo ha pasado especialmente mal durante la pandemia". Estos dos capítulos "que remodelan la ciudad y que hacen que salga adelante" sumaban 83 millones de euros. Sin embargo, tan solo han tenido una ejecución del 5,6%, según ha detallado Pernichi. Según ha señalado, los que generan empleo "son los que peor ejecución tienen".

Por otro lado, ha señalado que desde IU esperan que este año no sea mejor que el pasado, "no creemos que vayan a sobrar menos de entre 125 y 130 millones de inversiones". En un momento en el que se están "sumando a la reactivación y en el que ya no tenemos la excusa de la pandemia", ha manifestado la alta probabilidad de superar la cifra "que dejamos en el cajón de inversiones del año pasado". En cuanto a las cifras del desempleo juvenil, espera que "este ayuntamiento se la tomen enserio e intenten que sean menores para el año que viene".

Cuestiones que preocupan

La delegada ha expresado algunas de las cuestiones más preocupantes para el partido. Entre estas están, en el capitulo seis, "las promesas que se han hecho a los barrios" como la ejecución del capítulo cívico de noroeste, la cual a día de hoy es cero y tras la cual "llevamos dos años detrás de ese proyecto". La inversión para este era de un millón de euros, pero su ejecución es cero.

Además, ha continuado con el ejemplo, en el capitulo de inversión, la climatización de los colegios con 1.300 mil euros y que también ha tenido cero ejecución. Este era un "compromiso alcanzado en el presupuesto y al que nos sumamos con el consenso en superávit". Otra cuestión que ha explicado son las subvenciones en referencia a los ascensores destinados a personas mayores "que han reducido mucho su movilidad en riesgo de pandemia y ahora son más necesarios que nunca". Con una ejecución presupuestaria de 1.233 mil euros, de nuevo, "es cero".

Por último, Pernichi ha denunciado que Bellido "solo se dedica al marketing y a vender cosas que nunca se acaban de ejecutar y se sigue con esas obras que venían de más de dos años atrás". Por tanto, ha exigido explicaciones de por qué no están saliendo adelante "con más de dos millones de gasto en cargos que deberían estar trabajando para que la ciudad funcionara mejor" y ha insistido en que "es el año de la reactivación y este gobierno está completamente paralizado".