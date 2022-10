Interior prevé iniciar las obras de la nueva Comisaría antes de que acabe 2023

El Ministerio del Interior prevé que antes de que concluya el año 2023 las obras de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Córdoba puedan estar en marcha. Según consta en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado socialista Antonio Hurtado, el Ministerio ha incluido 2023 como el año en el que prevé iniciar las obras, en un calendario que ya está en marcha desde que en diciembre de 2021 la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) recibiese el encargo de redactar un anteproyecto ya definitivo, que prevé la construcción de una única comisaría.

En enero de este año ya se licitó la redacción del proyecto de ejecución de las obras y el contrato se firmó en abril de 2022, por lo que el Gobierno entiende que el calendario que ha dibujado puede ser ya el definitivo.

A partir de ahora está prevista la entrega del proyecto de ejecución de la nueva comisaría, que tendrá que ser revisado, visado y supervisado por el Ministerio. Una vez que reciba el visto bueno se iniciará un expediente de contratación, que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Después, se licitarán las obras y una vez encargado el proyecto podrán comenzar los trabajos.

El Gobierno informa que el coste total del proyecto de la nueva Comisaría en Córdoba se ha presupuestado en 21,2 millones de euros.

Por otra parte, Interior está construyendo una nueva oficina de denuncias de la Policía Nacional en la avenida de América, en un local próximo a la estación de tren. Las obras, que ya han arrancado, fueron licitadas en la Plataforma de Contratación del Estado el 18 de febrero de 2022. El contrato se firmó el 18 de julio del y las obras comenzaron el 26 de agosto de 2022, estando prevista su finalización en el año 2023. La inversión total estimada para esta actuación asciende a un millón de euros y en esta cantidad están incluidos los costes de redacción de proyecto, ejecución de la obra, asistencia técnica a la dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, e impuestos.

