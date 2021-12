Incertidumbre y desconocimiento sobre el Pasaporte Covid en las residencias de mayores

Las puertas de las residencias de mayores se han abierto este jueves tras el puente festivo con una nueva normativa. La Junta aprobaba el pasado martes el Pasaporte Covid para las visitas a estos centros, hasta el 15 de enero como pedía el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ante el incremento de los contagios en la comunidad. Para comprobar cómo se ha estado llevando a cabo, Cordópolis ha hablado con varios centros de mayores del centro de Córdoba.

Gel hidroalcohólico, toma de temperatura y mascarilla en los espacios habilitados, son hasta el momento las medidas que se han estado siguiendo en estos centros de mayores este jueves, sin rastro de los dispositivos que permitirían el paso solo a quienes estén vacunados con la pauta completa y muestren el Pasaporte Covid.

Según han explicado desde varias residencias de la ciudad a este medio, aun no disponen del dispositivo que controle la veracidad de los documentos presentados. Por lo que han continuado atendiendo a las visitas con el mismo protocolo que han seguido hasta el momento. Los familiares también han podido presentar el Pasaporte Covid o una prueba pcr negativa con menos de 48 horas en el momento de su presentación, en algunos de los casos.

Desde la residencia Orpea han explicado que siguen esperando indicaciones "de arriba", y que hasta el momento han seguido con los protocolos establecidos, aunque también han revistado el Pasaporte Covid de algunos familiares que conociendo la nueva medida, han ido prevenidos a visitar a sus allegados.

Lector de código QR

Mediante el uso del Pasaporte Covid las personas no vacunadas no podrán pasar a visitar a sus familiares ingresados en residencias o centros sanitarios. Pero para asegurar que quien lo presente está realmente inmunizado contra el virus, la Junta ha habilitado este martes un lector de código QR para leer los datos de la persona que los presente en las instalaciones.

Este lector comprueba los datos del repositorio conforme el código leído, tras esto devuelve un ok con el nombre y fecha del titular del mismo, confirmando así su autenticidad. De igual manera informará si no hay una coincidencia con los datos. Se trata de un dispositivo que no se ha podido encontrar en ninguno de los centros preguntados al respecto por este periódico.

Situación en la provincia

Mientras, los contagios en la provincia no cesan, sino que siguen en aumento día a día. La provincia registraba el pasado miércoles 20 nuevos positivos, subiendo así la tasa de incidencia hasta los 143,3 por 100.000 habitantes. En la capital, esta es aún mayor, de 283,3 casos. El número de hospitalizados por coronavirus actualmente es de 38 pacientes.

Es por este incremento de la incidencia en la ciudadanía cordobesa y, en general, en la andaluza, que desde la Consejería de Salud se está requiriendo el Pasaporte Covid para acceder a centros sanitariosy sociosanitarios como las residencias de mayores. Sin embargo, con tan solo un día desde que ha entrado en vigor esta normativa, el caos y la incertidumbre sin contar con el dispositivo de validación de datos u órdenes de los superiores ha estado presente en las residencias, aunque siguen haciendo lo posible por mantener al virus alejado de sus internos.