La Junta habilita un lector QR para verificar los certificados Covid

La Consejería de Salud y Familias, amplía las prestaciones de la aplicación Salud Andalucía incluyendo un lector de códigos QR a través del cual es posible verificar la validez del certificado Covid de la Unión Europea.

El lector comprueba que el QR que leemos es correcto, es decir, que existe en el repositorio de certificados y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad. Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos devuelve un ok con los datos básicos del titular (nombre y fecha de nacimiento) para que la persona que lo valida pueda comprobar que se corresponden con la identidad de quien lo presenta. El ok se muestra con un gran círculo verde con un check positivo dentro. En el caso de que no sea válido se presenta un círculo rojo con un aspa en el centro.

El dispositivo que lee el código no guarda la información, ya que solo es un mecanismo de comprobación que volatiza el contenido una vez que termina la operación. Con este sistema se garantiza la validez de los certificados de una manera rápida y eficaz, preservando los datos de los usuarios. Para acceder al lector solo hay que abrir la aplicación, pinchar en certificados Covid y verificación QR.

El BOJA extraordinario de hoy publica la Orden por la que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al Certificado Covid-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial, ratificada por el Auto núm. 542/2021, de 7 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Sobre la aplicación Salud Andalucía

La aplicación 'Salud Andalucía’, que ha sido descargada por 2,7 millones de personas, permite la realización de los trámites más habituales, como la solicitud de cita, y también la consulta de la historia clínica electrónica.

Para ello, incorpora diferentes opciones de identificación y autenticación que garantizan la seguridad en el acceso, permitiendo además que se pueda almacenar los datos personales en la App para un acceso posterior, de forma que no hace falta volver a introducir los datos.

Facilita además la descarga de Apps homologadas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía que pueden utilizarse para funciones específicas (como informarse sobre donaciones de sangre o revisar las prescripciones farmacológicas).

Finalmente, en ‘Salud Andalucía’ se puede configurar la aplicación para recibir y almacenar las notificaciones personalizadas dirigidas a la persona registrada.

La App 'Salud Andalucía' -y la mejora y evolución de algunas de las aplicaciones que contiene- se han puesto en marcha gracias al Convenio suscrito en 2018 entre el Servicio Andaluz de Salud y la entidad pública Red.es para la aplicación de las TIC en la gestión de la cronicidad y la continuidad asistencial en el sistema sanitario público andaluz. El convenio está cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).