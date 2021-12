La Junta aprueba el Pasaporte Covid con fecha de caducidad como pedía el TSJA

Este martes, un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinario ha publicado el nuevo Pasaporte Covid que ha solicitado el gobierno regional, ya aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El pasaporte, que regula el acceso solo a centros sociosanitarios, tiene fecha de caducidad: el 15 de enero del 2022.

A partir de este miércoles se podrá evitar que las personas no vacunadas sin certificados de no estar contagiados por coronavirus puedan entrar en los lugares más sensibles: centros sanitarios y residencias de ancianos.

El Pasaporte Covid, no obstante, tiene una importante excepción: no se pedirá a los acompañantes que acudan a consultas médicas o a Urgencias en los centros hospitalarios. En la puerta, los vigilantes solicitarán a las personas que accedan al interior de estos recintos el certificado de vacunación o, en su defecto, una prueba PCR negativa de hace 72 horas, un test de antígenos negativo de hace 48 horas o un documento que pruebe que la persona ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses.

Por otra parte, el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía incide en la necesidad de que se mantengan las medidas necesarias para evitar aglomeraciones de personas, la distancia interpersonal y las medidas preventivas de higiene de forma que se reduzca la posibilidad de contagios. El Comité también insiste en el mantenimiento del uso de la mascarilla en aquellos espectáculos públicos considerados eventos multitudinarios, aunque sean en exterior, estableciendo medidas de sectorización de público y de los servicios que se ofrezcan.

De forma especial, se recomienda el mantenimiento de una adecuada ventilación en los espacios interiores de establecimientos públicos. Para facilitar este hecho, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, elaborará una 'Guía de buenas prácticas de ventilación en establecimientos de hostelería y ocio nocturno'.

Andalucía en su conjunto permanece desde el pasado 21 de octubre en nivel cero de alerta sanitaria, lo que implica la supresión de límites de aforos y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo.

Asimismo, el pasado mes de agosto, la Junta planteó en una orden limitar el acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música a aquellas personas que pudieran acreditar estar en posesión del certificado Covid, o haberse realizado una PCR o test de antígenos con resultado negativo en las últimas 72 horas, si bien la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, denegó la ratificación judicial de esa medida, una decisión que posteriormente avaló el Tribunal Supremo.

