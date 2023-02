Hurtado propone eliminar la avenida del Alcázar y prolongar sus jardines

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha propuesto impulsar un Plan Especial para eliminar la avenida del Alcázar y prolongar en ese espacio los actuales jardines del Alcázar y la Huerta de Caballerizas Reales.

En una nota, Hurtado considera necesaria esta actuación y señala que este Plan Especial eliminaría la avenida del Alcázar, antigua carretera nacional, “que partió en dos los jardines hasta el río” Guadalquivir.

Asimismo, considera “muy positiva para la ciudad está actuación urbanística” que eliminaría esta avenida de cuatro carriles, “con muy poco tráfico, que se utiliza principalmente para aparcamientos turísticos que se quedan al lado de la Mezquita”.

“Córdoba tiene que recuperar este espacio para el esparcimiento y el disfrute, con su peatonalización y con una puesta en valor del patrimonio de muralla, torres y molino. Sería una gran mejora para el entorno de la Mezquita y para poner en valor restos arqueológicos allí existentes”, ha dicho. El objetivo del Plan Especial sería “recuperar el contacto con el río”, concluye.

