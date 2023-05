Goteras, cortes de luz y falta de sombras: un informe de las AMPAS recoge las deficiencias de los colegios de Córdoba

La Plataforma Niños del Sur, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPA) de colegios públicos de Córdoba ha realizado una encuesta y elaborado un informe sobre las deficiencias que tienen los edificios de estos centros escolares, que van desde goteras y humedades a fallos en la red eléctrica y falta de protección en enchufes, además de demanda de sombras para los patios de recreo.

En este informe han participado 25 colegios públicos de la capital, de los que la plataforma evita dar el nombre para no señalarlos por sus deficiencias, según explican a Cordópolis. En la encuesta a cada una de las AMPA de los centros se realiza un cuestionario con preguntas sobre infraestructuras como la red eléctrica, la climatización, sombras y estado de los árboles que existan, humedades y goteras, etcétera. En total, el informe radiografía la situación de estos centros en un informe de 35 páginas.

Con respuestas de las AMPA, el 76% de los colegios encuestados dice que los enchufes no tienen protección para evitar que niños pequeños introduzcan los dedos o palillos que toquen partes eléctricas y el 16% señala que algunos enchufes de los centros sí la tienen y otros no.

Cuestionados sobre si saltan en algún momento los interruptores generales (mangnetotérmicos o diferenciales) provocando cortes de electricidad en algún aula o zona, el 40% afirma que los cortes son frecuentes, el 32% que se producen alrededor de una vez al mes y el 20% que ocurre raramente, si acaso una vez al año, mientras que el 8% dice que no pasa en su centro.

Por otro lado, el 66,7% de los AMPAS de colegios encuestadas afirman que en sus centros hay o se forman en algún momento humedades donde pasa algún cable eléctrico, mientras que en el 33,3% restante no ocurre esto.

La mitad de los centros sobre los que se pregunta dicen no contar con ventanas “climalit” o en su defecto lo suficientemente herméticas como para minimizar el frío y calor del exterior.

Sombras y goteras

En cuanto a las sombras en los patios de los colegios, se pregunta si estas existen, bien con arboleda o bien con toldos y carpas. En las respuestas, las AMPAS de los 25 centros explican situaciones como “apenas hay sombras en el patio del colegio. Sólo hay dos árboles y no sé encuentran en condiciones”; “No tenemos sombras y son imprescindibles”; “El patio grande del colegio solo tiene la sombra natural que dan los edificios colindantes”; “No se pueden plantar árboles al ser todo hormigón,nuestra sombra tendría que ser artificial”; “Tiene muy pocas sombras, algún árbol y dos porches muy pequeños. Sería necesario que plantasen más árboles”; y casos como el del colegio donde hay “un toldo que puso la Junta de Andalucía en uno de los cuatro patios y para cuya colocación se eliminaron unas palmeras históricas y se sembraron cuatro árboles de sombra cuyo crecimiento es impedido por el toldo”.

Las sombras es uno de los asuntos más demandados en los colegios en esta encuesta, donde también se aborda que el uso de patios de recreo y pistas para actividad deportiva está condicionado por la falta de sombra ante las altas temperaturas. “Hay pistas deportivas que no se pueden usar por el exceso de calor y actividades extraescolares que en el mes de mayo tienen que suspenderse”, señalan en algún caso al respecto. “Hacen falta muchas más sombras naturales o toldos, sobre todo de cara al verano, con las altas temperaturas que se sufren en Córdoba”. La ausencia de gimnasio en algunos centros, las condiciones de las pistas deportivas con deficiencias, si cuentan con infraestructuras deportivas para la práctica de actividad física.

En cuanto a las goteras en las instalaciones de estos colegios, entre las respuestas las AMPA cuentan que hay centros con “muchísimas, cuando llueve tenemos problema con el tejado ya que está lleno de hierbas, aparte la cornisa y las paredes se desprenden con la lluvia. En algunas aulas hay humedades”. Otros señalan que “cuando llueve no hay goteras, lo que sí tenemos es muchas humedades en la parte baja de las paredes. Dicen que son provocadas por capilaridad, pero está todo el suelo lleno de manchas de hongos, y las paredes con verdina en la parte inferior”.

Sobre este mismo asunto, otros centros responden que “este año han aparecido goteras que no habían existido anteriormente”; “sí, hay varias goteras, en secretaría y escaleras del patio con desprendimiento”; “las goteras sobre una de las aulas es frecuente. En este mismo ala, el techo presenta peligrosidad en el pasillo. En el sótano también hay humedades”; “Hay humedades. Hay goteras. Se cae la escayola del techo. Se filtra por las ventanas que están oxidadas. Si, hay goteras siempre que llueve desde que instalaron el sistema de climatización y no terminan de solucionarlo.Y en un aula , hace unos años se desprendió parte del techo”, mientras otros declaran que no tienen problemas de goteras en sus centros.

El estado de los tejados, de los aseos, la pintura del edificio o la ausencia del servicio de portería en algunos colegios completan los ámbitos que aborda este informe. Un estudio que desde la Plataforma Niños del Sur aseguran que tienen a disposición del futuro gobierno municipal que salga de las urnas este 28 de mayo, ya que el Ayuntamiento es el competente en cuanto al mantenimiento y estado de los edificios de los colegios públicos de Córdoba.