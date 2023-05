La Feria de Córdoba sólo estimula la ocupación turística durante el primer fin de semana

Es un tema recurrente año tras año: ¿es la Feria de Córdoba un atractivo nacional o sólo es una fiesta provincial? Es evidente que, en competencia con la Feria de Abril de Sevilla, el impacto turístico de la semana grande de Córdoba es menor, pero incluso hay quien cuestiona el atractivo turístico de esta fiesta si se compara con la Feria de Jerez, celebrada la semana pasada.

El principal medidor que tiene el sector para calibrar el atractivo es la ocupación en hoteles, apartamentos y pisos turísticos. En este sentido, los datos de reservas para los próximos diez días, “no son para tirar cohetes para nada”, según indica el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, que apunta que, tras un mes de mayo con muy buenos indicadores turísticos, la ocupación en Feria está muy parada.

Así, según la encuesta que ha hecho esta asociación -que representa a hoteles, apartamentos y también pisos y casas turísticas-, cifra la ocupación en un 85-90% durante este próximo fin de semana, el primero de Feria. A partir del domingo, sin embargo, la caída es enorme. “La ocupación entre semana, del domingo 21 al viernes 26 de mayo, no llega ni al 50%. Y para el segundo fin de semana, en estos momentos, la ocupación no llega al 60”, especifica.

En la misma línea se ha pronunciado este miércoles la presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), Matilda de la Hoz Castanys, que ha dicho que mayo es el mes de mayor ocupación. Desde Avacor también han apuntado que es pronto para dar cifras de ocupación porque el mercado está muy cambiante y “funciona por oleadas”.

¿Qué dicen los principales buscadores? En la tarde de este miércoles aún había oferta de alojamiento en Córdoba en el portal Booking para el fin de semana. En total, 143 opciones para dos noches y para dos personas, con precios que van desde los 65 euros por noche en una habitación doble en un hotel de 1 estrella, a 700 euros por un apartamento completo en el centro. En Airbnb, el principal portal de búsqueda de viviendas turísticas (Booking incluye también hoteles y apartamentos), los precios curiosamente eran más caros, con alojamientos por 123 euros la noche para dos personas, hasta casas enteras por 623 euros la noche.

Entre semana, efectivamente, la oferta se multiplica y los precios son impropios de temporada alta. En Booking, por ejemplo, hay cerca de 500 opciones de alojamiento entre el lunes y el viernes de la semana que viene, que una pareja puede pasar en Córdoba, por ejemplo, en un apartamento en la plaza de Las Tendillas por 48 euros la noche.

En cualquier caso, lejos del tirón que tienen eventos como los Patios, que consiguieron absorber la totalidad de la oferta de alojamiento de la ciudad, la Feria está aún totalmente abierta a reservas turísticas, lo que evidencia que está algunos escalones por debajo en atractivo turístico.

Fragero entiende que es un problema de falta de atractivos (lo cierto es que apenas hay grandes conciertos en Feria) y actividades, aunque también señala que es un semana festiva sin festivos nacionales que permitan la movilidad entre provincias o localidades entre semana. No obstante, insiste mucho más en la falta de actividades que la sitúen a nivel nacional.

“La Feria no sale fuera. Se queda en los medios locales, porque no hay una promoción específica en la Feria de Córdoba en ningún lado. Pero, si uno quiere vender la feria, lo primero que tiene que hacer es ponerla bonita”, señala el presidente Aehcor.

