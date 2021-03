Una empresa se encargará de reparar y mantener las 181 zonas infantiles y cardiosaludables de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba le encargará a una empresa la reparación y el mantenimiento de un total de 181 parques infantiles y cardiosaludables que hay repartidos por la ciudad. El Consistorio acaba de publicar un pliego de contratación para que una empresa se encargue del mantenimiento y la reparación de todas las instalaciones que ha construido el Área de Infraestructuras en la ciudad.

El contrato sale a concurso por un importe de casi un millón de euros al año. En principio, el contrato será por dos años. La empresa que se haga con el mismo dispondrá de ese presupuesto para mantener y reparar los casi 200 espacios recreativo infantiles y los parques cardiosaludables que hay en la ciudad.

Actualmente, el estado de este tipo de mobiliario urbano es muy deficiente, algo que han venido denunciando diferentes consejos de distrito. De hecho, y por un contrato de urgencia, en verano se adjudicó la reparación de 18 parques infantiles de la ciudad donde los niños ya corrían peligro.

El pliego prevé que la empresa adjudicataria se encargue de la inspección, el mantenimiento preventivo, la conservación, reparación y sustitución de los elementos de las áreas de juego infantiles y cardiosaludables completas, incluyendo los equipos de juego, los pavimentos de seguridad sobre los que se asientan, elementos delimitadores, vallas y señalización.

Antes del trabajo, se deberá hacer un análisis de todos los parques infantiles y zonas biosaludables de la ciudad para determinar exactamente su estado de conservación y si necesitan reparación. Después, se tendrá que evaluar un plan. La empresa también se compromete a inspeccionar periódicamente cada uno de los parques para ver si han sufrido o no algún destrozo o vandalismo.

