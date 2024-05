Uno de cada diez jóvenes menores de 25 años de Córdoba ni estudia ni trabaja

Uno de cada diez jóvenes menores de 25 años de la provincia de Córdoba ni estudia ni trabaja. El término nini se acuñó hace años para denominar a los jóvenes en esta situación, haciendo referencia a que no mantenían ninguna ocupación ni formativa ni laboral. Tras la crisis del boom del ladrillo de 2008, un gran número de jóvenes que se había puesto a trabajar quedó desempleado y sin estudios. Desde entonces, el porcentaje de la población cordobesa joven que ni estudia ni trabaja tocó techo y, actualmente, ha bajado a la mitad.

Estos datos se extraen del Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank, consultado por Cordópolis, que muestra un apartado sobre la población joven que no tiene ocupación con datos actualizados e históricos. Así, en la provincia de Córdoba, en 2023 había un 10,21% de los jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudiaba ni trabajaba. Dentro de estos, por género, entre las mujeres hay un 8,6% de ninis y entre los varones suben a un 11,79%.

El Observatorio de la Formación Profesional ofrece estos datos de población joven de diferentes rangos edad, total y de cada sexo, que ni estudia ni trabaja. Considera que una persona joven no estudia ni trabaja si no estaba empleada y si no había cursado educación ni formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta de población activa (EPA) del INE.

La mitad de 'ninis' que hace siete años, cuando había un 20,5%

Pero la evolución muestra que ese 10,21% actual es la mitad de los jóvenes menores de 25 años que ni estaban en formación ni trabajando hace siete años, cuando se tocó techo. En 2016, ese porcentaje ascendía a 20,53%. Desde entonces, la cifra ha ido descendiendo paulatinamente, con la mejora del mercado laboral y el descenso del número de parados.

Así, en los últimos años los jóvenes que ni estudian ni trabajan habían descendido al 11,08% en 2021 y en 2022 bajó al 7,75%, tocando un registro mínimo hasta ahora, cuando un año después ha subido al 10,21%, según los datos del informe.

El estudio ofrece también los datos de ninis en otros rangos de edad en la población joven y, así, muestra que en la provincia de Córdoba hay un 14,68% si se amplía la horquilla a jóvenes de entre 15 y 34 años; y del 19,15% si se analiza solo a los de entre 25 y 34 años.

Córdoba, la segunda provincia andaluza con menos 'ninis'

En comparación con el resto de Andalucía, Córdoba es la segunda provincia con menos jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. Solo está por debajo la provincia de Sevilla, con un 9,81% de ninis.

El resto de provincias andaluzas tienen más población joven sin formarse ni trabajar. Es el caso de Málaga con un 11,13%, Jaén con un 11,29% y Granada con un 11,6% de sus jóvenes de menos de 25 años como ninis.

Con cifras superiores se encuentran Huelva (12,27%), Cádiz (13,36%) y cierra la lista Almería, la provincia con un mayor porcentaje de jóvenes de esa edad que ni estudian ni trabajan, con 20,72%.