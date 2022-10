Córdoba será sede en 2023 del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona

La capital cordobesa será sede en 2023 del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona tras haber sido seleccionada la candidatura de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento. Se trata de un proyecto impulsado por Trivu que llega a su segunda edición y que persigue poner en valor el talento de los jóvenes y conectarlo desde diferentes puntos geográficos del país.

Según explica el Consistorio en una nota, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Girona serán, junto a una quinta ciudad aun sin desvelar, las sedes en las que se organizarán actividades de todo tipo y formato con el objetivo de conectar, activar y potenciar aquello que hace única a cada persona: su talento.

Cada parada del Tour, además, acogerá la reunión del jurado de expertos y posterior proclamación de los ganadores de los premiados de la Fundación en su edición 2023, para las categorías de Artes y Letras, Social, Investigación científica y Premio Internacional, y cuya convocatoria permanece abierta hasta el 31 de octubre.

La candidatura de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento se ha fundamentado en un proyecto participativo que tendrá su epicentro en el Quiosco Joven y que pondrá en valor la oportunidad para el empleo que constituye la riqueza artística de los jóvenes de la ciudad en diversos ámbitos, a la que sin duda contribuyen la comunidad universitaria, los centros oficiales de enseñanzas artísticas, las academias y la propia programación municipal.

El Tour del Talento es una gira que recorre diferentes comunidades autónomas y ciudades proponiendo una agenda de eventos y talleres sobre temas de máxima actualidad centrados en la mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional y personal, en formatos disruptivos e innovadores, y fomentando la participación y el 'networking'.

El programa que propone la Fundación a cada ciudad está conformado a partir de propuestas formativas de las empresas que componen su Patronato o de las actividades con aliados estratégicos de primer nivel --Code.org, Unesco, Fundación Bertelsmann con la Alianza para la FP Dual, FAD, ONCE, entre otras--.

A esta agenda, las ciudades candidatas deben sumar una propuesta de actividades que aflore las iniciativas públicas enfocadas a la promoción del talento y del emprendimiento joven, poniendo en valor las actuaciones en funcionamiento e impulsando nuevas iniciativas propiciadas tras el paso del Tour del talento por la ciudad.

En esta ocasión, por ejemplo, los respectivos ayuntamientos trabajarán en colaboración con los gobiernos autonómicos y con el ecosistema de empresas y entidades local. Las candidaturas ganadoras para el Tour del Talento 2023 cuentan con el soporte de organizaciones con las que la Fundación establece alianzas.

Tal es el caso de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), que da soporte a la propuesta del Ayuntamiento de Córdoba, de Fundación Bancaria Ibercaja para la de Zaragoza, o de la Feria de Valladolid con la candidatura de esta ciudad.

En 2022, el Tour ha congregado a más de 6.500 participantes en sus actividades llevadas a cabo en Málaga, Guadalajara, Logroño, Palma y Girona, centradas en temas de interés tales como la orientación laboral, el desarrollo de nuevas competencias, el protagonismo de la tecnología, la digitalización en los trabajos del futuro o la promoción de las competencias transversales y las capacidades Steam entre las nuevas generaciones. Han sido cerca de 200 horas de contenido, de la mano de 250 ponentes --de 60 empresas-- que han participado en más de 180 actividades.

