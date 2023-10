Córdoba abraza con sus medallas honoríficas a personalidades e instituciones por su notoria labor

Córdoba ha abrazado este domingo con las medallas honoríficas de la ciudad a las personalidades e instituciones que han destacado por su labor en el año 2023. En un acto solemne en el Gran Teatro, ha sido reconocidos Rocío Gálvez, El Cordobés, Proyecto Hombre, la Fundación Antonio Gala, Inmaculada Aguilar, el Ejército de Tierra y Manuel Pérez Yruela.

El Ayuntamiento de Córdoba ha entregado en nombre de la ciudadanía, con la presencia de la Corporación municipal, estos reconocimientos que han distinguido trayectorias profesionales ligadas al nombre de la ciudad, llevando el nombre de Córdoba en sus carreras y en la labor que realizan para la sociedad.

Uno a uno, los premiados han recogido sus medallas de manos del alcalde, José María Bellido, que ha presidido el acto acompañado por los portavoces de todos los grupos municipales, PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox. En el patio de butacas del Gran Teatro, amigos y familiares de las personas premiadas, así como autoridades y representantes de instituciones, entidades y asociaciones de Córdoba.

Cada uno de los distinguidos con las Medallas de Córdoba 2023 han tomado la palabra para agradecer este reconocimiento, recordar su trayectoria ligada a Córdoba y rememorar cómo, ya sea desde el deporte, la investigación, las artes, la defensa, la solidaridad o la tauromaquia, sus vidas han estado y están para siempre unidas a la ciudad.

A todos ellos se ha dirigido el alcalde, en nombre de Córdoba, para reconocer sus trayectorias, sus méritos y su esfuerzo. Y ha destacado cómo las Medallas de Córdoba otorgadas “reivindican la identidad de nuestra tierra, una creación colectiva, forjada por quienes estuvieron, estamos y estarán trabajando para que siga siendo un lugar de encuentro y cultura”.

La futbolista Rocío Gálvez (Córdoba, 1997), Medalla de la Ciudad, a sus 26 años es “una figura destacada en el mundo del fútbol femenino que ha dejado una importante huella en la historia del deporte nacional e internacional al proclamarse Campeona del Mundo en el reciente Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda, un logro que corona una trayectoria por los principales equipos nacionales de Primera División”.

Desde muy joven, demostró en el Deportivo Córdoba su pasión por el fútbol. Un talento que no pasó desapercibido y que la llevó a la cantera del Sevilla, donde comenzó su carrera profesional. Más adelante fue el Real Betis el que la fichó y comenzó a crecer como futbolista. Su habilidad y determinación la llevaron al Atlético de Madrid con el que conquistó la Liga y la Copa, convirtiéndose en la primera cordobesa en disputar la Champions League. Actualmente, juega en el Real Madrid, según la semblaza hecha por el Consistorio.

Por su parte, Proyecto Hombre, Medalla de la Ciudad, es una organización que ha desempeñado “un papel vital en la sociedad cordobesa desde hace décadas”. Su misión principal, la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción y conductas aditivas, ha ayudado a abordar no sólo la dependencia química, sino también factores y graves condicionantes sociales.

Esta institución, que forma parte de los 28 centros de la red nacional de Proyecto Hombre en España, se ha ganado el reconocimiento a nivel local y regional por su compromiso y éxito en ayudar a las familias gracias a su enfoque integral que abarca áreas como la prevención y la salud mental, además de la reinserción social y laboral.

Igualmente, el Consistorio otorga el mismo reconocimiento a Inmaculada Aguilar (Córdoba, 1959), licenciada en Historia por la Universidad de Córdoba, es catedrática de Danza Española en el Conservatorio Superior de Arte Dramático y Danza de Córdoba. Ha sido discípula de Pepe Ríos, La Tati, Paco Fernández, Mercedes Rodríguez Gamero 'Merche Esmeralda', Eduardo Serrano Iglesias 'El Güito' y Mario Maya.

La figura de Inmaculada Aguilar es clave en el mundo del flamenco en Córdoba y ha sido premiada con numerosos galardones que dan muestra de su magisterio e importancia en el mundo de la danza y flamenco. Ha obtenido el Premio de Fin de Carrera de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Córdoba 1975; Premio Nacional de Baile Flamenco Encarnación López La Argentinita, dentro del XI Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1986); Premio Cabales de Plata a la bailaora más completa (1989), y, ese mismo año, el Olé de Córdoba por su trayectoria artística.

La Medalla de la Ciudad también es un reconocimiento para la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, que abrió sus puertas en 2002 con el objetivo de acoger cada curso a un grupo de jóvenes creadores de entre 18 y 30 años que hablen en lengua castellana y ofrecerles los medios y el ambiente adecuados para el desarrollo de sus capacidades.

El propio Antonio Gala, fallecido este año, la definía como su “mejor obra” y se ha convertido en el gran legado del escritor. Durante más de dos décadas lleva desarrollando las potencialidades de artistas españoles que han ido llegando al antiguo convento del Corpus Christi, sede de la fundación, tras un proceso de selección que se ha demostrado muy exitoso.

Manuel Benítez 'El Cordobés', por su parte, recibe la Medalla al Mérito. Nacido en Palma del Río (Córdoba) en 1936, es “uno de los grandes referentes de la tauromaquia de todos los tiempos”. Figura mundialmente conocida y V Califa del Toreo de Córdoba, título otorgado por el Ayuntamiento de Córdoba en reconocimiento a su papel fundamental en la evolución y proyección del arte de la tauromaquia.

Desde su alternativa en el año 1963, Manuel Benítez ha sido uno de los toreros más queridos y reconocidos, cosechando una carrera de éxitos y triunfos en España y en los cosos de todo el mundo en los que ha llevado con orgullo el nombre de Córdoba y reivindicado su origen y amor por la ciudad. Se hizo relevante en otras artes como cine, televisión y música. Este año ha celebrado el 60 aniversario de su alternativa en el antiguo coso de Tejares de Córdoba, así como el vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del Toreo, y ha recibido la Medalla de Oro de Andalucía.

El Ejército de Tierra también recoge la Medalla al Mérito, pues su “importancia y presencia” en Córdoba es “indiscutible durante toda la historia de la ciudad”, así como en la proyección del nombre de Córdoba en las innumerables misiones de paz en las que ha participado la Brigada Guzmán el Bueno X a lo largo de los casi 40 años desde su constitución, bajo esa denominación, en el año 1985, y que han llevado a militares cordobeses a lugares de todo el mundo en los que el nombre de Córdoba ha estado ligado a los valores de paz, solidaridad y ayuda humanitaria.

Sus efectivos han colaborado y prestado ayuda en momentos complicados en los que siempre han demostrado su total implicación con la sociedad civil, el último ejemplo es su papel protagonista y con total disposición durante la pandemia del Covid-19, abunda el Consistorio. “La bandera de la solidaridad, colaboración e implicación son las principales señas de identidad de la historia de las Fuerzas Armadas que presumen de constante apuesta por la ciudad, cuyo nombre siempre ha estado ligado a valores de Paz y Solidaridad en todo el mundo”, señalan desde el Ayuntamiento.

Igualmente, merecedor de la Medalla al Mérito es Manuel Pérez Yruela (Pozo Alcón, Jaén, 1946), una figura “indispensable para entender el mundo de la investigación sociológica en el país y clave para el impulso de esta disciplina en Córdoba y Andalucía en donde fue el impulsor y director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), con sede en la ciudad, entre 1991 y 2009”.

La trayectoria de Pérez Yruela le ha llevado a dirigir, entre otras, la Fundación Española de Sociología y a formar parte de las asociaciones europea y mundial de Sociología, así como ser una referencia en su papel investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Córdoba reconoce con esta medalla el “inmenso legado intelectual” de Manuel Pérez Yruela, su actividad investigadora, su trabajo de gestión y asesoramiento, defensa de la sociología pública, papel emprendedor de esta materia, así como su labor en el campo institucional, tal y como se resaltó en su nombramiento como Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Pablo de Olavide (2022).

El periodista Francisco Solano Márquez (Montilla, 1944) recibe la Medalla al Mérito, tras aprobarse en el Pleno una proposición conjunta a petición de la Asociación de la Prensa. Ha desarrollado su profesión periodística en prensa, radio y gabinetes de prensa y comunicación.

Es académico correspondiente por Montilla de la Real Academia de Córdoba. Ejerció muy joven el periodismo informativo y cultural en las emisoras Radio Popular de Montilla (1961-64) y 'La Voz de Andalucía de Córdoba' (1964-71). Fue redactor de 'Diario Córdoba' (1973-81) y director de 'La Voz de Córdoba' (1981-83).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!