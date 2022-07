Convocan 70 plazas de policía local en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha convocado 70 plazas de Policía Local. Este 20 de julio, el teniente de alcalde de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, firmó un decreto por el que que aprobaba las bases de una convocatoria que prevé sacar a concurso público en turno libre un total de 57 plazas. Las 13 restantes serán de concurso de méritos en turno de movilidad horizontal.

Estas 70 plazas forman parte de la Oferta de Empleo Público (OPE) de los años 2019, 2020 y 2021, según se indica en las bases. Ahora, se inicia un proceso por el que los interesados podrán presentar su solicitud para poder optar a estas nuevas plazas. Las presentaciones de las solicitudes se harán por vía electrónica a través de la sede digital del propio Ayuntamiento. Los aspirantes tendrán un plazo de 20 días para hacerlo. Eso sí, antes el decreto tendrá que ser publicado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La plantilla de la Policía Local y de bomberos se ha ido mermando a lo largo de los años en Córdoba. Los sindicatos llevan una década denunciando que las ratios necesarias están muy por encima de los valores planteados en Europa. Recientemente se han ido incorporando en Córdoba unos 95 agentes que lograron su plaza en un proceso que se inició en el mandato anterior. Los sindicatos calculan que aún faltarían, al menos, un centenar de policías más en la plantilla municipal de Córdoba.

En la Oferta Pública de Empleo del año 2022 se ha incluido la contratación de otros 18 policías más junto a 11 bomberos, algo que los sindicatos siguen considerando insuficiente.

