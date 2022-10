El contrato para crear un punto de acceso digital único en el Ayuntamiento queda desierto

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Córdoba ha acordado dejar desierto el contrato para la creación de un Punto de Acceso Electrónico General del Ayuntamiento. Este contrato, financiado a cargo de fondos europeos Edusi, ha quedado desierto al no presentarse ninguna empresa a la licitación. El objetivo del Ayuntamiento era crear una plataforma única para acceder a cualquier información y gestión con el Consistorio.

Actualmente, el punto de acceso digital del Ayuntamiento está gestionado por la Diputación de Málaga. El objetivo era que el nuevo tuviera la url www.cordoba.es y en él se pudiera acceder a todos los contenidos del Consistorio y entidades asociadas. Pero finalmente el contrato no se podrá llevar a cabo al quedar desierto. Ninguna empresa ha pujado para venderle al Ayuntamiento la plataforma web, llamada técnicamente PAGE.

“Es una plataforma web a partir de la cual todos los ciudadanos tendrán una única plataforma de entrada para cualquier gestión con el Ayuntamiento y sus entidades asociadas”, explicó hace un año la concejala de Transformación Digital Lourdes Morales, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la licitación de este contrato. “Será un portal web como punto único de acceso y facilitará información adaptada a lectura fácil y lenguaje claro. Cualquier persona podrá acceder a la web”, dijo.

El contrato licitado tenía dos lotes, uno primero para las constitución de la plataforma, con un diseño moderno y multidioma, al menos en español e inglés, y el lote 2 para la adaptación de los contenidos de una forma accesible. El primero ha quedado desierto. El segundo estaba vinculado al mismo. El presupuesto global superaba los 400.000 euros.

