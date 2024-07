Cierra la última sucursal bancaria del barrio de la Axerquía de Córdoba

A partir del próximo viernes 19 de julio, el barrio cordobés de La Axerquía, donde viven aproximadamente 15.000 vecinos, se queda sin sucursales bancarias. El viernes se cerrará la oficina de la entidad Cajasur en la plaza de San Andrés.

Según han informado desde la asociación vecinal La Fuenseca-Santa Marina-Orive, esta oficina traslada sus operaciones a la calle Claudio Marcelo, aunque mantendrá el cajero automático de San Andrés.

Para muchos vecinos, este movimiento supondrá tener que desplazarse a una distancia relativamente corta, aunque con una pendiente que va a complicar la movilidad para los clientes de edad más avanzada. Su otra opción es andar un poco más lejos pero en pendiente favorable, hacia la sucursal de Cajasur en la avenida de Barcelona.

Los representantes vecinales han expresado su preocupación por este cierre en una reciente entrevista con la Dirección de Zona de CajaSur, a la que han solicitado la incorporación de un sistema que permita ingresar efectivo en el cajero automático para facilitar las operaciones de los residentes.

En respuesta, CajaSur ha prometido ofrecer atención especial en sus oficinas de Avenida Barcelona, Claudio Marcelo y Ollerías.

En cualquier caso, los vecinos recuerdan que este cierre se suma a otros previos, como los de La Caixa y otras sucursales de CajaSur, que van a dejar a aproximadamente 15.000 personas desde el área del Colodro hasta la Ribera sin servicios bancarios directos.

La Asociación Vecinal La Fuensanta Santa Marina ha manifestado su preocupación por el impacto negativo que esta situación tendrá en la comunidad local.

