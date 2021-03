Bellido, convencido de que aprobará los presupuestos sin Vox: "Igual somos los de la vieja política los que tenemos que sacar esto adelante"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha criticado este miércoles la actitud de la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, y que esté dispuesta a dar la espalda "por segunda vez" a los grandes proyectos de la ciudad, al tiempo que se mostraba convencido de que podrá sacar adelante el Presupuesto Municipal y la financiación de la Base Logística llegando a acuerdos con PSOE e IU: "Igual al final la vieja política somos los que tenemos que sacar esto adelante", ha afirmado el regidor.

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha contestado a la denuncia que ha hecho Paula Badanelli, quien ha asegurado haber recibido "amenazas solapadas y presiones" ante su negativa a apoyar el proyecto de presupuesto municipal de 2021 planteado por el gobierno local de PP y Ciudadanos.

En este ámbito, el regidor ha mostrado públicamente su "decepción" con la actitud de Badanelli y también con Vox, del que recuerda que ya se quedó fuera del acuerdo para el reparto de los remanentes. "Será la segunda vez que Vox dé la espalda a proyectos de ciudad", ha añadido al respecto, recordando que el anteproyecto de presupuestos, además, incorpora cuestiones negociadas con Vox.

Además, ha recordado que también incluye una partida de 25 millones de euros para la Base Logística del Ejército de Tierra, que ha de salir adelante, pues está comprometida. En este sentido, ha reconocido que, si fallará el plan a, hay "plan b y sino habrá plan c" para que esta partida salga adelante administrativamente.

No obstante, ha remarcado que lo lógico es que se lleve a cabo dentro del proyecto de presupuestos, para lo cual se abre a negociar con todos los grupos políticos, especialmente con PSOE e IU, con los que dice haber mantenido contactos este lunes. "Igual que no le cierro la puerta a Vox no se la cierro a ninguno más. Córdoba somos todos los que queramos ser", ha dicho.

A este respecto, ha recordad que la Base Logística es un proyecto del Ministerio de Defensa y, por tanto, ha confiado en que podrá llegar a un "acuerdo de mínimos donde los que representamos al Gobierno de la ciudad y los partidos que representan al Gobierno de la Nación nos pongamos de acuerdo en sacar esto adelante".

Siguen las negociaciones con PSOE, IU y Podemos

Por su parte, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha anunciado que las conversaciones y negociaciones sobre el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2021 seguirán esta misma semana con los grupos de la izquierda, después de que ya hayan tenido una primera ronda de contactos. Fuentes ha señalado que el jueves se sentará de nuevo con el PSOE, mientras que mantiene el diálogo con IU y Podemos para contestar a sus "dudas" y recoger sus propuestas al presupuesto.

Fuentes ha calificado de "ejemplar" la "actitud constructiva, la predisposición y aportaciones" de los tres grupos de la izquierda municipal con los que se ha sentado a hablar del presupuesto con un objetivo: "No es necesario que votéis a favor porque no es vuestro presupuesto pero sí intentar la abstención y para eso vamos a incorporar vuestras enmiendas", ha explicado en referencia a la necesidad de lograr apoyos o la abstención por parte de los socios de gobierno PP y Cs, que están en minoría en el Pleno municipal. "Yo siempre he dicho que voy a intentar sacar el presupuesto con los menos votos en contra posible, con una mayoría amplia".

No obstante, Fuentes ha dejado abierta la puerta a seguir las conversaciones también con Vox, pese que este grupo ha reiterado que votará 'no' al actual proyecto de presupuestos, ha denunciado "amenazas solapadas y presiones" por su negativa a apoyar las cuentas previstas por PP y Cs, y ha dicho que el gobierno municipal no les ha llamado para reanudar la negociación.

"A Vox los voy a llamar yo. Sigo pensando que el acuerdo del presupuesto sigue adelante", ha dicho Fuentes en referencia a los pasos acordados sobre el documento económico con Vox hasta que la formación votó en contra del presupuesto del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y reclamó un cambio en este apartado en el presupuesto municipal para contar con su apoyo.

"Sigo diciendo que el presupuesto está abierto a una mayoría suficiente y estamos intentando encontrar esa mayoría suficiente. Por lealtad y compromiso de estos años los primeros han sido Vox y hemos cerrado prácticamente un acuerdo con Vox. Solo quedaban unos flecos con el tema de Turismo que nos comprometimos a enmendar en el presupuesto. Estaba prácticamente cerrado", ha recordado el delegado de Hacienda. "Hasta el último día quiero pensar que Vox se incorpore…. Hasta el último día lo voy a intentar. Este presupuesto a día de hoy incluye todas las enmiendas de Vox".

Así las cosas, Fuentes mantiene como hoja de ruta seguir las conversaciones con todos los grupos políticos y convocar tras la Semana Santa la comisión de Hacienda y el Pleno que debería aprobar inicialmente el presupuesto de 2021.

Salvador Fuentes no ha querido entrar a valorar la denuncia de "amenazas solapadas y presiones" que ha hecho Vox: "No voy a contestar. Se han dicho cosas muy graves, todos tenemos que hacer un ejercicio de mesura".