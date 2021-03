Vox denuncia "amenazas solapadas y presiones" por su 'no' a aprobar el presupuesto del Ayuntamiento

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado públicamente haber recibido "amenazas solapadas y presiones" ante su negativa a apoyar el proyecto de presupuesto municipal de 2021 planteado por el gobieno local de PP y Ciudadanos.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha asegurado que a la formación política "están llegando mensajitos, amenazas solapadas, presiones" sobre las consecuencias de que Vox no apoye el presupuesto municipal. "Chantaje, ni uno, amenazas ni una, miedo ninguno", ha respondido ante las presiones que asegura han recibido. "Vox no va a apoyar este presupuesto porque es un problema para Córdoba".

En ese sentido, ha reiterado que no apoyarán las cuentas previstas por PP y Cs -socios del gobierno municipal en minoría que necesitan de los apoyos de otro grupo político para sacarlas adelante-. "Y, más años en balde, no, más cheques en blanco, no (...) Creemos que este presupuesto no es el que necesita Córdoba y hay que darle la vuelta como un calcetín", ha dicho Badanelli.

"No vamos a apoyar este presupuesto porque es malo para Córdoba. Planteamos una enmienda a la totalidad", ha afirmado sobre su posición y ha asegurado que, llegados a este punto, "no pasa nada por que el presupuesto salga adelante en julio" con los cambios que plantea. "De Vox se puede uno fiar, Vox es de fiar. Lo que no somos es fáciles, porque exigimos cumplimientos" ha dicho para reafirmar "el compromiso, la lealtad y la capacidad" de su grupo político.

Badanelli ha recordado que, desde que anunciara que el voto de Vox sería negativo al presupuesto planteado por PP y Cs si no se modificaba, el gobierno municipal no se ha vuelto a poner en contacto con ellos para negociar. "No hemos recibido ni una sola llamada de ningún miembro de este gobierno. No nos llaman para negociar".

Justamente, este martes se conoció que el PP -que detenta las competencias en materia de Hacienda en el gobierno local-, había tenido un primer contacto con el grupo del PSOE para abodar el proyecto de presupuestos municipales para 2021. "Nos parece bien que hable con otros grupos", han dicho desde Vox, que han desgranado distintos asuntos de competencia municipal que no se han resuelto en estos dos primeros años de mandato -como el espectáculo del Alcázar, las obras de Regina o el Templo Romano, o la Pérgola, las listas de espera en Servicios Sociales, el "abandono del río" o el impago de atrasos a policías y bomberos-, para cuestionar "¿en qué está este gobierno, a qué se dedica el señor Bellido?", en referencia al alcalde y su equipo.

Contrato del Imtur con la empresa en la que trabajó Arrimadas

Por otro lado, la portavoz de Vox se ha referido a la denuncia de IU y Podemos de la adjudicación de un contrato del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) -que preside la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs)-, a una empresa en la que trabajó durante años la líder nacional de la formación naranja, Inés Arrimadas.

"Este contrato puede ser legal pero nos parece que es poco ético y solo demuestra el absoluto desastre, el caos en que está sumida la gestión turística desde hace dos años. A Vox se nos cae la boca de pedir auxilio a Bellido para que asuma las competencias y ponga orden en el Imtur".

En referencia al alcalde, Badanelli ha insistido en que "no entendemos por qué mira a otro lado" cuando, a su juicio, "las acciones de Albás le están arrastrando". "Al gobierno de Bellido le han dimitido ya un 20% de concejales", ha señalado en referenciaal equipo de gobierno de PP y Ciudadanos. "Querían ser el gobierno del cambio y lo están consiguiendo".

Por último, ha pedido a los grupos políticos que no "manoseen" el tema de la base logística del Ejército de Tierra que se instalará en Córdoba. "El manosea del tema de la base logística por todos los gurpos menos Vox es repugnante y peligroso", ha dicho para advertir que, quien lo haga, "lo pagará en la surnas, porque con el pan de nuestros hijos no se juega" y ha reiterado que no se utilicen en la batalla política como "arma arrojadiza".